Accidentada salida de Arriaga, entre pendientes de Nueva Escuela Mexicana

En medio de la crisis por el relevo de Marx Arriaga como director general de Materiales Educativos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) enfrenta el desafío de consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con pendientes y retrasos que se arrastran desde la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Ante los objetivos en materia educativa que se busca cumplir hacia 2030, el Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene el reto de revertir el estancamiento que reportan tres de los principales indicadores con la implementación de la NEM del ciclo escolar 2022-2023 al periodo 2024-2025.

El Dato: El sábado, la SEP negó que los libros de texto gratuitos vayan a ser modificados para eliminar contenidos sobre la llamada “transformación y el obradorismo”.

Se trata de los rubros de formación docente, cobertura educativa para la educación básica y la tasa de escolarización, este último, el que se refiere a la relación entre alumnos matriculados de la edad teórica para un nivel y el total de la población de esa misma edad.

De acuerdo con el informe Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional (2024-2025), el último bajo la administración de López Obrador, en el apartado que indica la meta de aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, dos de los tres niveles de educación básica observaron, aunque con ligeras variaciones, una disminución entre los ciclos escolares 2023-2024 y 2024-2025.

Este concepto precisa la proporción de profesores que recibieron al menos la mínima formación docente organizada previa o durante el empleo como condición pedagógica exigida para impartir enseñanza en los niveles en los que buscan ejercer.

Presentación, en febrero de 2025, de la estrategia Vive Saludable, como parte de la NEM. ı Foto: Cuartoscuro

Para preescolar, la proporción de formación de maestros pasó de 81.8 a 80.3 por ciento y, en primaria, de 91.6 a 90 por ciento. Sólo en secundaria hubo un incremento, también marginal, de 86.5 en el ciclo 23-24 a 86.8 por ciento en el 24-25.

Aunado a esto, la disponibilidad de docentes también disminuyó en la educación preescolar, al pasar de 231 mil 467 profesores en el ciclo antepasado a 230 mil 765 en el periodo escolar 2024-2025.

En contraste, para primaria las estadísticas sí crecieron en este aspecto, de 571 mil 986 a 574 mil 284, según las estadísticas de la SEP.

En términos de cobertura educativa de niñas y niños de entre tres y 14 años, el porcentaje pasó de 90.6 a 89.3 entre 2022 y 2025.

El porcentaje de cobertura se calcula con el número total de alumnos en un nivel o tipo educativo al inicio del ciclo escolar por cada 100 personas del grupo de población con la edad reglamentaria para cursar ese nivel o tipo.

En este mismo periodo, la tasa de escolarización nacional en el nivel de educación básica pasó de 90 a 88.6 por ciento, detalló.

Otro rubro que las estadísticas oficiales muestran es una reducción en el número de planteles de preescolar, que bajó de 87 mil 806 a 87 mil 655, mientras que los de primaria pasaron de 96 mil 449 a 96 mil 267 entre los mismos ciclos mencionados.

En un balance de los ya tres ciclos escolares que se han conducido bajo la Nueva Escuela Mexicana, Paulina Amozurrutia, directora de la organización Educación con Rumbo, apunta que, además del impacto observable en temas de cobertura y escolarización, otro punto preocupante ha sido el de la reducción y eficacia de modelos como las escuelas de tiempo completo, así como las acciones para fortalecer la educación preescolar y primaria.

Opinó que en el nuevo modelo educativo existe una distancia con la garantía de educación de calidad, después de que se modificaron la estructura de enseñanza y los contenidos, al reducir dinámicas en distintas disciplinas, particularmente las matemáticas.

“Desgraciadamente ha sido un modelo que de fondo y de forma dista mucho de lo que se requiere para que los jóvenes tengan una educación de calidad. Como bien sabemos, se alejó del método científico y generó aprendizajes que distan, insisto, de los estándares internacionales; es decir, las reducciones materiales como lectoescritura, lógica, matemáticas y ciencias, que han hecho que el detrimento de la educación se note”, dijo la experta.

Con los cambios que se han comenzado a dar, a propósito de la remoción de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), señaló que desde la sociedad civil se pugnará para garantizar que los libros se apeguen a lo que dicta el artículo 3.º constitucional en cuanto a que los contenidos sean alejados de cuestiones ideológicas y más cercanos con la ciencia.

Para ello, señaló que se instará a la Secretaría de Educación Pública a realizar una evaluación del modelo educativo y los libros de texto para que, a partir de ello, se valoren los cambios que se requieran para mejorar el esquema de enseñanza con el fin de garantizar el derecho a la educación y una mejora en su cobertura nacional.

“Que conforme a la ley, se hagan partícipes a todos los sectores educativos. Lo hacemos con mucho respeto y con mucha prudencia, pero sí creemos que, en este marco del cambio de director (de Materiales Educativos), pues se tiene que replantear una educación con base en estándares internacionales, con base en elementos científicos y técnicos y, sobre todo, priorizando el bien de niñas, niños y adolescentes”, afirmó.

Atorados ı Foto: Especial

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum, tras confirmar que sí hubo un desencuentro con el extitular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), Marx Arriaga —quien se mantuvo atrincherado por tercer día consecutivo en las oficinas en contra de su destitución—, causado por su negativa a que se realizaran cambios a los nuevos libros de texto propuestos por la misma mandataria.

“El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y de lo que impulsó el presidente (Andrés Manuel) López Obrador”, dijo en conferencia.

La mandataria contó que el diferendo surgió al plantear cambios a los libros, los cuales consistían en resaltar más el papel de las mujeres en la historia, así como modificar otros contenidos. Aunque sostuvo que su Gobierno respalda los libros que se se hicieron como parte de la NEM y que se valora el trabajo hecho por Arriaga, comentó que los contenidos son “perfectibles”.

“Con Noemí (Juárez), subsecretaria de Educación Básica, nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran las mujeres en la historia en los libros, porque la mayoría tienen a los héroes, pero no a las heroínas. Y algunos otros temas que siempre hacen perfectible los libros de texto. Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros, entonces ahí hubo un primer desencuentro”, dijo.

Aseguró que antes de la remoción, se le ofrecieron varias opciones para que se mantuviera dentro del Gobierno, pero no las aceptó. No obstante, se manifestó en desacuerdo con la forma en que se notificó a Arriaga de su destitución de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La mandataria aseguró que los nuevos libros de texto “están bien” y su elaboración fue integral, sin embargo, insistió en que se trabajará para hacerle “nuevas incorporaciones”.

Además, comentó que también se buscara realizar guías para atender las solicitudes de los maestros para el uso de los nuevos libros. Sobre la negativa de Arriaga para dejar las oficinas de la DGME, sostuvo que se buscará el diálogo, pero en cualquier caso, él cuenta con el “espacio jurídico”.

“No, y él siempre tiene el espacio jurídico, porque todos tienen derechos laborales. Yo pienso que se va a resolver y no hay que entrar ahí en un conflicto, que usen todo mundo para hacer esto algo muy grande. Entonces, es el diálogo, siempre vamos a buscar dialogar y encontrar solución.

ENCERRADO. Mientras tanto, el artífice de los nuevos libros de texto cumplió ayer al menos 80 horas —hasta el cierre de esta edición— atrincherado en las oficinas DGME, bajo el argumento de aún no haber sido notificado y con el plan de llegar a ser removido por elementos policiales para tener bases con las qué acusar violencia en su contra.

Al inicio de su tercer día de encierro, sentado frente a su escritorio con la misma ropa que vestía desde el 13 de febrero, Arriaga aseguró que se mantendría en el lugar en cumplimiento de su jornada laboral y cuando ésta concluyera se retiraría.

Mientras la SEP ya realizaba el nombramiento de quien lo sustituyó desde ayer, de lo que dijo no tener conocimiento, continuó en la que era su oficina, junto a un grupo de colaboradores.

En el transcurso del día, difundió un documento con más de una decena de puntos derivados de las reuniones a las que convocó desde que se le intentó sacar por primera vez y en las cuales llamó a la creación de los Comités para la Defensa de la NEM.

En dicha minuta se leyó que permanecería en la sede de la DGME hasta este 17 de febrero, “esperando que tomen las instalaciones y denunciar la violencia laboral en el Ministerio Público y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”.

Hacia las 18:00 horas, comenzó a observarse a varias personas que sacaban del cubículo varias cajas de cartón con las pertenencias que Arriaga conservaba en su oficina. A las afueras de esta fueron colocadas cartulinas sobre los que se escribieron mensajes y consignas de apoyo a Marx Arriaga.

Hacia las 19:00 horas, comenzó con una nueva reunión vía remota con docentes y demás colaboradores que se han mantenido en su respaldo. Hasta el cierre de esta edición, la asamblea seguía adelante. Previamente, comentó que no habría hora de conclusión, porque había ocasiones en las que llegaba a extenderse hasta la madrugada.

En breves declaraciones a la prensa, negó estar “aferrado” al cargo, a pesar de mostrar resistencia a irse de las instalaciones. Argumentó que se ha mantenido trabajando, tal cual lo hizo durante la planificación y elaboración de los nuevos libros de texto, al asegurar que en esas épocas se llegó a quedar encerrado llevando a cabo sus tareas para que los materiales quedaran listos y la entonces secretaria de Educación, Leticia Ramírez, los consultara.

…Y ya tiene relevo: es una poeta indígena

› Por Yulia Bonilla

La pedagoga y poeta indígena Nadia López García fue nombrada como la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El nombramiento fue hecho oficial por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, y se encuentra vigente a partir de ayer, lunes 16 de febrero, con lo que se formaliza la sustitución de Marx Arriaga en el cargo.

El titular de la SEP destacó la amplia trayectoria académica, literaria y cultural de Nadia López García, licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.

La nueva directora proviene de una familia de jornaleros agrícolas hablantes de mixteco. Su trayectoria profesional se enmarca por 11 libros de su autoría que han sido traducidos a inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino.

La nueva titular de la DGME, la poeta mixteca Nadia López, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Previo a su nombramiento, se desempeñó como coordinadora nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde impulsó iniciativas enfocadas en juventudes y diversidades, encuentros nacionales de escritoras indígenas y afromexicanas, así como la producción de materiales de lectura de libre acceso. Su trayectoria incluye la colaboración en la organización del Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas

“La Secretaría de Educación Pública refrenda su compromiso de continuar consolidando materiales educativos que fortalezcan el derecho a una educación pública, gratuita, científica, humanista y con pertinencia cultural en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país, de acuerdo de los principios de la NEM”, señaló la dependencia en un comunicado.

La secretaría también dedicó un mensaje al ahora exdirector Marx Arriaga, a quien agradeció el trabajo realizado: “La SEP reconoce y agradece nuevamente la labor desempeñada por Marx Arriaga Navarro al frente de la Dirección General de Materiales Educativos”.

Tomará años revertir daño educativo, dice oposición

› Por Tania Gómez

Los coordinadores del PAN y Movimiento Ciudadano en el Senado, responsabilizaron a Marx Arriaga, extitular de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de haber causado un “daño profundo” al sistema educativo nacional.

El líder panista, Ricardo Anaya, advirtió que México tardará “muchísimos años en corregir” los errores de su gestión, mientras que Clemente Castañeda exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum actuar con “mayor firmeza” para resolver la crisis al interior de la dependencia educativa.

El blanquiazul calificó el nombramiento de Marx Arriaga al frente del área como “un error garrafal que México va a tardar muchísimos años en corregir”, y señaló que su salida confirma el profundo daño causado a la educación pública del país.

El Dato: Marx Arriaga difundió el 25 de diciembre una convocatoria a crear Comités para la Defensa de la NEM, que operarían con mecanismos distintos a los canales de la SEP.

Anaya denunció que el principal problema no es la resistencia de Arriaga a dejar el cargo y que lleve días atrincherado en su oficina, sino las consecuencias de su gestión para el sistema educativo nacional.

“El problema es el daño profundo que le hizo a la educación en México. Acuérdense que introdujo política e ideología a los libros de texto y lo más grave, ya no existe libro de texto de matemáticas en primaria en nuestro país. De ese tamaño es el daño que este tipo causó”, afirmó el senador panista.

El legislador subrayó que actualmente, de primero a sexto de primaria, no hay libros de texto de matemáticas en el país, una situación que consideró de extrema gravedad.

Desaparecieron los libros de matemáticas y metieron ideología en las aulas. Ese es el tamaño del daño. Fue un nombramiento irresponsable de MORENA que confirma la crisis interna y que le va a costar años al país. pic.twitter.com/QoITzG8r7h — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) February 16, 2026

Además, el panista advirtió sobre una crisis interna en el gobierno federal: “Lo que queda claro es que el gobierno está implosionando, se está cayendo a pedazos”, señaló, en referencia a las acusaciones de Julio Scherer, exconsejero jurídico del expresidente, contra el exvocero y actual coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

Según Anaya, Scherer acusa a Ramírez “de vínculos con el crimen organizado, de vínculos con quienes trafican con el huachicol fiscal” y concretamente “de haber recibido dinero del huachicol para las campañas de Morena”.

“Esto nos demuestra que el gobierno está dividido, que Morena está implosionando”, sostuvo Anaya, quien además criticó la falta de contrapesos en el actual régimen.

Respecto a las acusaciones de Scherer en su libro “Ni perdón ni olvido”, que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no leerá, el senador exigió que la fiscalía realice una investigación a fondo. “Esa acusación exige que haya una investigación a fondo, que no haya impunidad”, demandó.

Anaya insistió en que la exigencia al gobierno actual debe centrarse en corregir el desastre educativo: “Que vuelva a haber libros de matemáticas, que se salga la ideología de los libros de texto, que se salga la política partidista de los libros de texto. Eso es lo que nosotros le exigimos al gobierno”.

El senador Ricardo Anaya ı Foto: Cuartoscuro

El coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, pidió a la Presidenta Sheinbaum actuar con mayor firmeza para poner fin al conflicto al interior de la SEP, donde Arriaga Navarro, a quien calificó como “fanático”, “quiere tomar de rehén a la dependencia, para inmovilizarle e imponer su criterio”.

Castañeda comparó la situación con lo que ocurre en el Auditorio Che Guevara de la UNAM y señaló que “estos individuos creen que algo como la Secretaría de Educación Pública es de su propiedad y que llegaron para nunca irse”.

“Me parece que es un desapego completo de la realidad y me da mucho pesar que el futuro de una parte importante, estratégica, de la Secretaría de Educación Pública dependa del criterio de un fanático”, declaró el senador opositor.

El coordinador de MC agregó: “No se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que alguien quiera tomar de rehén a la propia Secretaría para inmovilizarle y para imponer su criterio”.

Consultado sobre una posible comparecencia ante el Senado del titular de la SEP, Mario Delgado, Castañeda respondió: “Yo creo que deben una explicación puntual las autoridades. Al final del día la responsable del Poder Ejecutivo es la Presidenta de la República, ella es la Jefa del Gobierno y debe actuar con mucha más energía y más decisión en el tema”.