ASF detecta más de 59 mmdp por aclarar en la Cuenta Pública 2024

La ASF detectó más de 59 mil millones de pesos por aclarar, principalmente en municipios y alcaldías.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 59 mil millones de pesos por aclarar en la Tercera Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024, derivados de presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos federales.

Al comparecer ante la H. Cámara de Diputados, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, informó que en esta etapa se realizaron mil 566 auditorías, como parte de un total histórico de 2 mil 264 revisiones, la cifra más alta registrada por el órgano fiscalizador.

Acompañamos al Auditor Superior de la Federación en la Tercera Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024, como integrantes de la Comisión de Vigilancia de la @ASF_Mexico . 📊✨



Reconozco el trabajo coordinado que encabezó nuestro presidente @JavierHerreraMx ,… pic.twitter.com/NcfaF68trz — Nora Escamilla (@NoraMEscamilla) February 17, 2026

Colmenares subrayó que el enfoque preventivo es la estrategia más eficaz en materia de fiscalización superior, al tratarse de un principio establecido en el Plan Estratégico de la institución.

Más de 5 mil millones en entes federales

En el ámbito federal, más de 5 mil millones de pesos quedaron pendientes de aclaración por parte del Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y entidades de la Administración Pública Federal. Las Empresas del Estado concentraron la mayor parte de los montos observados.

Consulta aquí el mensaje y la presentación que dió el Auditor Superior de la Federación con motivo de la #Tercera_Entrega de Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2024.#LaASFrindecuentas



Presentación: https://t.co/d7hdPS2ORJ



Mensaje: https://t.co/UiarLqGLzo pic.twitter.com/dz4szbCxh7 — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) February 17, 2026

En el sistema subnacional, las presuntas irregularidades superan los 54 mil 344 millones de pesos. De ese total, 36% corresponde a gobiernos estatales y más del 59% a municipios y alcaldías, principalmente por falta de documentación que respalde el destino de los recursos federales.

Tan solo en auditorías integrales a municipios se determinaron observaciones por 35 mil 74 millones de pesos.

Recuperaciones y seguimiento

El titular de la ASF aclaró que la presentación de los informes no representa el cierre del proceso, sino el inicio de una nueva etapa de seguimiento, en la que las observaciones pueden ser solventadas o derivar en la determinación de responsabilidades.

Como resultado de la intervención del órgano fiscalizador, se logró la recuperación de más de 2 mil millones de pesos en favor de la Federación antes del cierre de las auditorías.

Imparcialidad y transparencia

Colmenares defendió el carácter técnico de la institución y rechazó cualquier sesgo político en su actuación. Aseguró que la fiscalización superior se basa en evidencias y rigor técnico, y reiteró que el papel del Auditor exige imparcialidad y neutralidad para fortalecer la confianza ciudadana.

Finalmente, informó que los resultados de la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2024 ya pueden consultarse en el portal oficial y en la aplicación ciudadana de la ASF, como parte de los esfuerzos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am