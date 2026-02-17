¿Cómo sacar la cartilla de vacunación por internet en México?

En México la Cartilla Nacional de Salud es el medio por el cual se lleva un registro y seguimiento de las vacunas; así como de las acciones de prevención de enfermedades de cada persona de manera individual.

Actualmente existen cinco Cartillas Nacionales de Salud que fueron validadas por las instituciones del Sector Salud del país, que son IMSS, ISSSTE, DIF, SEDENA, SEMAR, PEMEX y la Secretaría de Salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, las cartillas permiten que se integren “acciones de promoción de salud, nutrición, detección, prevención y control de enfermedades; esquema de vacunación y un apartado de citas médicas.”

Esquema de vacunación niños ı Foto: Especial

¿Cómo sacar la cartilla de vacunación por internet en México?

Las cinco Cartillas Nacionales de Salud válidas son:

Niñas y niños de 0 a 9 años

Adolescentes de 10 a 19 años

Mujeres de 20 a 59 años

Hombres de 20 a 59 años

Del adulto mayor, personas de 60 años y más

Cartilla Nacional de Salud ı Foto: Especial

La reimpresión de la Cartilla Nacional de Salud; para poder tener el seguimiento de las vacunas, refuerzos y esquemas que se tienen, se puede realizar en línea sin necesidad de acudir a la unidad médica.

Para realizar la reimpresión se requiere ingresar a la página de servicios digitales del IMSS, en la sección Trámites y Solicitud de reimpresión de cartilla nacional de salud, en donde se deben ingresar la CURP, Número de Seguridad Social, y un correo electrónico válido que se asocia a la CURP.

Una vez que ingreses tus datos de enviarán un correo electrónico que contiene una liga en color azul en la que debes dar clic para poder obtener la reimpresión de tu Cartilla Nacional de Salud.

En caso de ser derechohabiente de IMSS, ISSSTE o cualquier Centro de Salud, debes acudir a tu unidad médica de salud para poder obtener la versión física de la Cartilla Nacional de Salud.

Solicitud de reimpresión de cartilla nacional de salud ı Foto: Especial

Las muestras de las cinco cartillas Nacionales de Salud en su version 2021 se encuentran disponibles en la página de la Secretaría de Salud, y estas pueden ser descargadas; sin embargo, la versión válida se debe obtener en una unidad médica.

En caso de querer consultar qué vacunas son las que ya se suministraron, puedes acudir al centro de salud o clínica en donde te aplicaron las vacunas con una identificación para solicitar una consulta de tu expediente y una constancia temporal.

