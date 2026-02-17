¿Dónde se encuentra Karime Macías? Esto se sabe

Karime Macías se encuentra en otro país en donde recibió asilo político, y la Presidenta enviará una carta diplomática para manifestar su extrañamiento, pues esto impide su extradición al país

Karime Macías, la exesposa de Javier Duarte, fue señalada por presuntamente cometer delitos como fraude, corrupción y daño patrimonial por más de 112 millones pesos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal de Veracruz durante su administración entre el 2010 y 2016.

Macías es señalada por haber cometido fraudes durante su administración del DIF Estatal de Veracruz, y en 2018 se giró una orden de aprehensión en su contra por el daño patrimonial del estado, pues presuntamente se simularon contratos con empresas fantasma.

Karime Macías y Javier Duarte ı Foto: larazondemexico

¿Dónde se encuentra Karime Macías?

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que enviará una nota de extrañamiento a Reino Unido por haberle brindado asilo político a Macías, pues esta enfenta un proceso penal por fraude y corrupción.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la nota se enviará específicamente al gobierno de Gran Bretaña, que es la isla más grande de las islas Británicas, en donde se inculye Escocia, Inglaterra y Gales.

Macías fue detenida el 29 de octubre del 2019 en Londres, y posteriormente recuperó su libertar luego de pagar una fianza de 150 mil libras, que son más de 3 millones de pesos, pero se le prohibió que saliera del Londres.

En 2022 el juez de Distrito y Presidente de la Corte de Magistrados de Londres, Reino Unido, Paul Goldspring concedió la extradición a México de Karime, pero esta no se concretó.

Karime Macías ı Foto: Especial

Esto se determinó debido a que se presentaron las prubeas y requisitos necesarios para que Karime Macías fuera extraditada del Reino Unido a México para poder ser procesada por presuntamente cometer fraude.

En un comunicado, Macías apuntó que esta extradición se logró “a partir de declaraciones falsas que algunos servidores públicos de la Fiscalía veracruzana, que vienen desde tiempos de Yunes, presentaron en las cortes inglesas.”

Apuntó que apelaría dicha decisión, pues pretendía defenderse pues consideró que la acusación de fraude fue armada “ilegal y maliciosamente” por el gobierno de Miguel Ángel Yunes y su equipo.

En 2023 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que Karime Macías se encontraba “sujeta a un asunto legar separado y fuera del proceso de extradición”, por lo que esta debía permanecer ahí para que se resolviera antes de su extradición.

