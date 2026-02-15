Karime Macías, exesposa de Javier Duarte obtiene asilo político en Reino Unido y frena extradición

La situación legal de Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador Javier Duarte, dio un giro definitivo luego de que el Reino Unido le concediera asilo político, lo que frena de manera indefinida su extradición a México, pese a que un tribunal británico había autorizado su entrega desde 2022.

De acuerdo con información exclusiva de Milenio, la protección fue otorgada por el Ministerio del Interior del Reino Unido, luego de que la defensa de Macías argumentara presuntas violaciones a sus derechos durante el proceso en México.

La ex primera dama de Veracruz se trasladó a territorio británico en 2017 junto con sus hijos. En mayo de 2018, una jueza en Veracruz giró una orden de aprehensión en su contra por un presunto fraude de 112 millones de pesos, relacionado con contratos otorgados a empresas fantasma desde el DIF estatal.

Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa ı Foto: Cuartoscuro

Un año después, autoridades británicas la detuvieron de forma provisional como parte del proceso de extradición, aunque recuperó su libertad tras pagar una fianza millonaria y portar un brazalete electrónico. En febrero de 2022, un juez en Londres avaló su entrega a México, tras gestiones de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, la extradición nunca se concretó. Posteriormente, la propia Cancillería reconoció que Macías había promovido un procedimiento adicional en el Reino Unido, ajeno a México, que suspendió el proceso por tiempo indefinido.

La concesión de asilo político, otorgada desde el año pasado, anuló jurídicamente la orden de extradición aprobada en Londres. Gracias a esta resolución, Karime Macías ya no está obligada a portar el dispositivo electrónico y cuenta con libertad de movimiento dentro del país europeo.

Entre los argumentos aceptados por las autoridades británicas se incluyó la exposición pública de su domicilio por funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes y la obtención de declaraciones presuntamente bajo tortura, factores considerados como riesgos para su integridad.

Karime Macias en Londres. ı Foto: Especial.

