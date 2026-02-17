Durazo espera una “fe de erratas”… y le reviran

Alfonso Durazo (izq.), durante su toma de posesión como gobernador en 2021, saluda a Julio Scherer.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, negó las acusaciones que surgieron alrededor el libro Ni venganza ni perdón, del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sobre que algunos políticos de Morena recibieron financiamiento ilícito para sus campañas.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el morenista aseguró que en ningún momento Scherer le informó sobre un esquema de financiamiento ilegal en Sonora, como se refiere en su obra.

Durazo afirmó que la fotografía a la que se hace referencia en el libro Ni venganza ni perdón fue tomada el 13 de septiembre de 2021, durante su toma de protesta como gobernador, y sostuvo que “ni ese día ni en ningún otro momento” recibió advertencia alguna sobre financiamiento ilegal en Sonora.

“Hace unos días, de forma privada, le expresé la importancia de aclarar públicamente que yo no participé en ningún esquema de financiamiento irregular, ni relacionado con (Sergio) Carmona (El rey del huachicol) ni con algún otro personaje similar”, escribió el mandatario.

Explicó que sostuvo comunicación privada con Scherer Ibarra para solicitar una precisión pública respecto a los hechos narrados: “Su respuesta fue: se trata de una ‘fe de erratas’, que lo referido correspondía a 2018 y que de esa forma quedaría aclarado que, no tengo ni tuve ningún vínculo con quienes se mencionan en sus dichos. Hasta hoy, no ha habido ninguna precisión pública”.

Ante la falta de aclaración, el mandatario subrayó: “Lamento que una amistad de muchos años se vea afectada por la falta de una aclaración indispensable.

“Si bien en su libro no se me menciona de manera directa, sí se alude a ‘Sonora’, y esa generalización imprecisa conlleva el riesgo de que se me atribuyan hechos que jamás ocurrieron. Como gobernador del estado, y por la responsabilidad frente a quienes me otorgaron su confianza, me veo obligado a rechazar de manera categórica cualquier insinuación falsa que pretenda atribuirme, aunque sea de forma indirecta, en esa publicación”, expresó.

Durazo cerró su posicionamiento, al referir que “La historia merece ser contada como fue, no como a algunos les conviene recordarla. ¿Cuántas fe de erratas más harán falta para decir toda la verdad?”.

Horas después, Scherer Ibarra reiteró en sus redes sociales que no ha hecho ninguna imputación contra el mandatario.

“Respeto la postura del gobernador @AlfonsoDurazo. El libro no hace referencia a su protesta en 2021 ni a su gestión. Los mencionado está claramente situado en 2018 (p. 253). No existe imputación personal ni señalamiento directo. Una lectura completa del texto lo confirma”, escribió.

“No lo he leído ni lo voy a leer”, dice Sheinbaum sobre libro de Scherer

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no ha leído ni leerá el libro Ni venganza ni perdón, recientemente lanzado por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia en el sexenio pasado, en el que expone diversos señalamientos contra funcionarios que habrían actuado en contrasentido al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al consultar su opinión sobre el texto, la mandataria federal dijo que aunque dentro del movimiento de la Cuarta Transformación sí puede haber autocrítica, “hay que ser consecuentes”.

El Dato: El senador morenista Gerardo Fernández Noroña pidió que Julio Scherer sea enviado a prisión por lo que calificó como “deslealtad absoluta” al movimiento de la 4T.

“No lo he leído, ni lo voy a leer, porque… La crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre; pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación. Y repito, aunque la crítica y la autocrítica se valgan, siempre hay que ser consecuentes, siempre. Porque uno no está aquí por el poder. Ni nos impuso nadie, más que el pueblo, y llegamos a transformar”, declaró la mandataria.

Cuestionó las bases con las que Scherer realizó diversas afirmaciones y señaló que, si tiene algo que acusar, entonces que presente formalmente una denuncia.

“No veo, de lo que he leído en los medios, cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace. Y luego, no por nada, pero con quién se escribe también, y la consecuencia de ello, en términos de un movimiento de transformación. Entonces, no creo que tenga mucho impacto, la verdad, el libro. Sí tiene ahí en X, la red X, y en lo que se llama ‘el círculo rojo’... Y si tiene una denuncia, pues que la ponga ¿verdad?”, declaró.

También desestimó el impacto del texto (coescrito en colaboración con el periodista Jorge Fernández Menéndez), dentro del movimiento: “La gente sabe lo que es el movimiento y lo que ha representado en la vida de las personas… No (impactará en la 4T), nada, cero”.

Aseguró que en México hay libertad de expresión y debe haber debate, y que sus comentarios únicamente son su opinión.

“Por lo del libro de Julio Scherer: hay libertad de expresión en nuestro país. Yo doy mi opinión personal, pero hay libertad de expresión y que todo el mundo se manifieste y que se publiquen libros y todo lo que se quiera en las redes, en los periódicos. Es nada más un asunto de debate permanente, porque en México tiene que haber debate, apertura, el debate y cada quien pues que haga sus propias conclusiones”, dijo.

El libro, difundido la semana pasada, relata diversos pasajes de decisiones tomadas en el sexenio anterior, como la designación de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR.

