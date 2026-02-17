Marx Arriaga abandona oficina de la SEP tras recibir oficio de remoción como director de Materiales Educativos

Cuatro días después de su remoción como director de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro abandonó este 17 de febrero las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SEP) al sur de la Ciudad de México.

El ahora exfuncionario salió de la oficina en la que se mantuvo en “resistencia” desde el pasado 13 de febrero , luego de que le entregaran el oficio formal de su baja del cargo, su principal demanda a la SEP.

Al recibir el documento, Arriaga Navarro se tomó su tiempo para leerlo y tras firmarlo, señaló que es “lo mínimo que un trabajador debería recibir”.

Cuestionado sobre sus últimas actividades en la oficina —en la que permaneció más de 90 horas pese a su remoción y al nombramiento de Nadia López García como nueva directora de Materiales Educativos— indicó que alcanzó a firmar las plazas de 105 trabajadores que estaban en esquema de honorarios.

“Tal vez lo más importante es que se lograron firmar las plazas de los compañeros de honorarios , entonces los compañeros de la unidad pudieron quedar sus trabajos en riesgo, pues ya están firmadas sus plazas. Sólo me voy yo”, declaró a la prensa.

Marx Arriaga aseguró que regresará a las aulas como docente y negó la posibilidad de aceptar alguno de los cargos que le ofreció el Gobierno Federal.

“Había varias propuestas, pero no, yo soy maestro, no vivo de la administración pública. Lo justo era regresarme a mi espacio como maestro, para demostrarle a todos los maestros del país que tenemos palabra, que no estábamos aquí por un puesto, sino estábamos por un proyecto . El proyecto se terminó. Yo entregué los oficios donde justamente se solicita cambiar ese proyecto y ahora pues ya se terminó la relación contractual. No pasa nada”, comentó.

En tanto, calificó lo ocurrido como una “victoria” al considerar que la forma en que fue notificado de su baja en el cargo el pasado 13 de febrero estuvo fuera de norma, al implicar la participación de policías para que dejara la oficina.

“Esto es una gran victoria, una victoria más de la base trabajadora. Que querían hacer un desalojo fuera de toda normativa con policías y, al menos, si lo hubieran hecho desde el primer día así y llegar con un oficio diciéndome: ‘¿sabe qué?, se le acabó’, pues mira, la firma y se acabó. Es normal, todo patrón tiene los derechos para prescindir de sus trabajadores siempre y cuando se hagan conforme a ley”, sostuvo.

Antes de abandonar el edificio ubicado en la avenida Universidad 1200, algunas personas le expresaron su respaldo al corear consignas como “¡no estás solo!" y “¡educación, primero, al hijo del obrero; educación, después, al hijo del burgués!”.

A la salida de las instalaciones, personas afines al exfuncionario pidieron la renuncia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

#ÚltimaHora | La tarde de este martes, Marx Arriaga, ex titular de la Dirección General de Materiales Educativos, abandonó las instalaciones de la SEP, después de casi 100 horas encerrado y luego de ser notificado de su separación del cargo. pic.twitter.com/HiGDHhdV6O — NMás (@nmas) February 17, 2026

Con un cuadro del filósofo y economista alemán Karl Marx bajo el brazo, Arriaga Navarro caminó rodeado de la prensa a la estación del metro Coyoacán, donde abordó un tren y negó señalamientos de presunto maltrato laboral y cobro de cuotas a trabajadores.

“Calumnias. No hubo nunca una solicitud de nada. Nos conocen miles de maestros en el país, trabajamos junto a ellos y nunca se les solicitó nada. Lo que buscábamos era justicia social, no hacerlos ricos. Nos vamos como llegamos“, aseguró.

cehr