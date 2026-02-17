‘Yo no hice absolutamente nada’: Marx Arriaga niega ‘moches’ en la SEP tras denuncias

Tras la revelación de denuncias en su contra, el exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, negó haber pedido “moches” durante su administración.

Además, tachó las acusaciones reveladas por distintos medios de comunicación como “calumnias”, pues, dijo, “nos vamos como llegamos”.

“No hubo nunca una solicitud de nada. Nos conocen miles de maestros en el país, trabajamos junto a ellos y nunca se les solicitó nada”, afirmó el exdirector general de Materiales Educativos de la SEP.

Además, indicó que existe una investigación interna para deslindar responsabilidades sobre los presuntos “moches” denunciados ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la SEP.

“Hay una investigación abierta para funcionarios de la institución que renunciaron en su momento y el órgano interno lo está investigando, pero no hay nada. O sea, yo no hice absolutamente nada”, aseguró al reiterar que se buscaba hacer justicia social.

Más temprano, Marx Arriaga explicó que él también presentó una denuncia ante el OIC de la Secretaría de Educación Pública, con evidencias aportadas por uno de sus colaboradores.

Asimismo, dijo que las denuncias que se han presentado no contienen evidencia que lo involucre directamente con los cobros condicionados.

Esto señala una denuncia por presuntos “moches”

De acuerdo con otra denuncia que fue revelada, presuntamente, se solicitaba dinero para el presunto pago de "servicios y tareas de la dirección”.

Para ello, se utilizaba un esquema de comunicación basado en WhatsApp, aplicación en la que se preguntaba si alguien podría apoyar a impulsar “proyectos” de la dirección.

Además, se señaló que Sady Arturo Loaiza Escalona, quien participó activamente en la elaboración de los libros de texto gratuitos, era el encargado de solicitar el sondeo al resto de colaboradores.

También se indicó que los depósitos bancarios solo eran aprobados por Carolina Lizbeth Sosa Hurtado y Betsaida Zúñiga Hernández.

