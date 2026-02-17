Vinculan a proceso a Javier Duarte por presunto peculado

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso este martes por el presunto desvío de cinco millones de pesos de recursos públicos en 2012.

La acusación señala que esos fondos formaban parte de un presupuesto de 10 millones destinado a construir espacios de atención para niños y adultos mayores en Veracruz, del cual solo la mitad habría sido utilizada para ese fin.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicita una condena de hasta 21 años de prisión. Duarte permanece bajo prisión preventiva. En la audiencia anterior, el Ministerio Público aportó decenas de pruebas que incluyen movimientos bancarios entre instituciones que administraban dinero federal.

El caso tiene sus raíces en denuncias que datan de 2016 por irregularidades en el manejo de recursos destinados a sectores vulnerables. La fiscalía sostiene que un decreto emitido durante la administración de Duarte permitió desviar esos fondos para cubrir obligaciones financieras del gobierno estatal, entre ellas el pago de nómina.

Según reportes periodísticos, el exmandatario negó las acusaciones. Argumentó que no tenía control directo sobre las finanzas del estado y que el dinero señalado era de origen local, no federal. Su defensa intentó además detener el proceso alegando que el delito no estaba contemplado en la extradición autorizada por Guatemala, pero el juez rechazó ese planteamiento.

Con información de Ángel Molina.

