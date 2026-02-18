Crece meta de vivienda para Zacatecas; Gobierno de CSP entrega nuevos inmuebles

Esta mañana se hizo desde Palacio Nacional un enlace a Zacatecas.

La meta para la construcción de viviendas en el estado de Zacatecas creció de 18 mil a 26 mil, anunció la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega.

Al encabezar la entrega de hogares en dicha entidad y la cual se pudo verificar a través de la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Edna Vega precisó que en el estado se invertirán 15 mil 600 millones de pesos aproximadamente y se espera generar 78 mil empleos directos, así como 117 mil indirectos. Además, se prevé que el proyecto beneficie a 93 mil personas.

Adicionalmente a esto están las 6 000 acciones de titulación, de regularización de la tenencia de la tierra.

TE RECOMENDAMOS: Ante reportes falsos Claudia Sheinbaum niega muerte de Elena Poniatowska

“Como ve, presentamos avanzado bastante Zacatecas y sí quiero agradecer particularmente el apoyo del gobernador En este caso del presidente municipal que fue quien donó este predio y nos permitió avanzar muy rápido”, externó.

El director del Infonavit, Octavio Romero, detalló que el desarrollo que se entregó hoy constó de 208 viviendas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR