CSP alista presentación de la reforma electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la próxima semana presentará ante el Congreso de la Unión la propuesta para reformar el sistema electoral: en el proyecto se insistirá en reducir el costo de las elecciones desde el presupuesto a organismos y partidos, así como proponer modificaciones a la forma en que se eligen las figuras plurinominales en las candidaturas legislativas.

Sin precisar el día, la mandataria comentó que primero presentará la reforma en su conferencia en Palacio Nacional y posteriormente definirá a qué Cámara enviará la propuesta.

La mandataria federal confirmó que este lunes recibió el proyecto redactado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, y ahora lo revisará porque “no es mandar una reforma por mandar una reforma”.

EL DATO: LA PRESIDENTA de la mesa directiva de San Lázaro, Kenia López, aseguró que siempre habrá tiempo para llevar a cabo cambios que fortalezcan la democracia y protejan el voto.

Sin ahondar en detalles, ratificó que el plan es reducir el costo de las elecciones en México, al ser éste el país en el que más cuestan los comicios. De esta manera, no sólo se buscará bajar la cantidad de presupuesto que se asigna a los organismos electorales, sino también el financiamiento que reciben los partidos políticos.

“El objetivo es disminuir los costos de la elección, de las elecciones en México y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones que disminuyen los costos, porque México tiene las elecciones más caras del mundo, y el financiamiento a los partidos políticos”, declaró.

También la mandataria reiteró su desacuerdo con la forma en la que actualmente se eligen a quienes ocuparán un cargo legislativo por la vía plurinominal, al cual se llega por elección directa de los propios partidos, mas no por el voto directo de la ciudadanía.

“Dos, que las listas de plurinominales no sean como tales. Es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente”, sostuvo.

Otros dos ejes centrales de la reforma son reformar la representación de los mexicanos en el exterior y aumentar la democracia participativa.

Al plantearle la supuesta injerencia de contenidos televisivos en las jornadas electorales y la decisión que tome la población, la Presidenta comentó que “es mejor que haya libertad de expresión, es mucho mejor, siempre. Y que haya libertad del debate, también”.

No obstante, refirió que aunque las televisoras mantienen un papel importante, actualmente compiten ya con creadores de contenido que se genera y difunde por medio de las redes sociales.

“Hoy con las redes sociales —y, además, también hay sus diferencias, desde mi punto de vista—, pero hoy con las redes sociales la gente tiene acceso a información de distinto tipo. La televisión, aunque sigue teniendo un papel muy importante, ya no es lo único, ya hay otras formas de informarse”, dijo.

Al consultarle si contempla regular las opiniones o contenidos que se vinculan al escenario electoral, en su reforma, señaló que la responsabilidad de atender las quejas al respecto ya corresponde a autoridades como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

No obstante, Sheinbaum Pardo refirió que un asunto podría ir a parar a las autoridades judiciales cuando se trate de la difusión de información falsa.

“Es muy difícil. O sea, ¿quién garantiza eso?, ¿quién debe garantizarlo?, el INE y, en todo caso, el tribunal. Es muy complejo hasta dónde sí y hasta dónde no. Ahora, hoy tenemos otro Poder Judicial, porque también siempre hay la posibilidad de juicios civiles, cuando hay una mentira. Hoy hay un Poder Judicial distinto”, dijo.