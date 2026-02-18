¿Cuántos días de licencia pidió Sergio Mayer en la Cámara de Diputados para entrar a La Casa de los Famosos?

El diputado federal Sergio Mayer participará durante la sexta temporada de La Casa de los Famosos que se transmitirá por Telemundo, por lo que pidió una licencia en la Cámara de Diputados para poder entrar al reality show.

La participación de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos se confirmó este martes 17 de febrero; y de acuerdo con la publicación que realizó el programa de televisión en redes sociales, este perfila como un participante con “estrategia, carácter y cero miedo al conflicto.”

Durante la sexta temporada de La Casa de los Famosos participarán figuras reconocidas; entre las que se encuentran actores, creadores de contenido, reinas de belleza y el político mexicano.

Sergio Mayer, participante de La Casa de los Famosos ı Foto: Redes Sociales

¿Cuántos días de licencia pidió Sergio Mayer para entrar a La Casa de los Famosos?

Para poder participar en la sexta temporada de La Casa de los Famosos el legislador pidió una licencia, y de acuerdo con su petición, esta comenzó a partir de este martes 17 de febrero.

De acuerdo con la solicitud de licencia dirigida a la diputada y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Kenia López Rabadán, el diputado Sergio Mayer Bretón pidió una licencia por tiempo indefinido.

Durante el periodo en el que Mayer se separe del ejercicio como diputado de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, su suplente, Luis Morales Flores será quien asuma todas las responsabilidades que corresponden al cargo político.

Sergio Mayer pide licencia por tiempo indefinido ı Foto: Especial

El diputado federal dejará de percibir el sueldo que recibe por su cargo político durante el periodo que dure su licencia, y este tiempo está estrechamente relacionado con la duración que tenga su estadía dentro del programa de televisión.

La Casa de los Famosos es un reality que es transmitido durante las 24 horas del día durante los siete días de la semana, y en este se realizan pruebas semanales para que las y los participantes nominen a sus compañeros, quienes son eliminados cada semana.

El reality show tiene una duración aproximada de 10 semanas, que son unos 70 días, por lo que; de durar hasta la final de este programa tal como en La Casa de los Famosos México, la licencia del legislador podría terminar hasta mayo.

Sergio Mayer, durante sesión en la Cámara de diputados. ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

