De estados y municipios mayor monto por aclarar

DAVID COLMENARES PÁRAMO (C.) con la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara baja, ayer al presentar los resultados de la Cuenta Pública 2024.

El auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, informó que en la Tercera Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024 se detectaron montos por aclarar que superan los 59 mil millones de pesos, derivados de presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos federales.

Al comparecer ante la H. Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalló que en esta etapa se practicaron mil 566 auditorías, como parte de un total histórico de dos mil 264 revisiones, la cifra más alta en la historia del órgano fiscalizador.

EL DATO: EL PRESIDENTE de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Octavio Herrera, subrayó que, en la Cuenta Pública 2024, se reportó el ejercicio de más de nueve billones de pesos.

El auditor superior explicó que, en el ámbito federal, más de cinco mil millones de pesos quedaron pendientes de aclaración por parte del Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y entidades de la Administración Pública Federal, siendo las empresas del Estado las que concentraron la mayor parte del monto observado y a estados y municipios corresponde más del 90 por ciento de gastos sin aclarar.

En el sistema subnacional, las presuntas irregularidades superan los 54 mil 344 millones de pesos. De ese total, 36 por ciento corresponde a gobiernos estatales y más del 59 por ciento a municipios y alcaldías, principalmente por falta de documentación que acredite el destino de los recursos federales.

“Desafortunadamente, más del 59 por ciento del monto por aclarar fue determinado en auditorías a alcaldías y municipios, y la principal irregularidad fue la falta de entrega de documentación”, dijo .

Tan sólo en auditorías integrales a municipios se determinaron observaciones por 35 mil 74 millones de pesos.

Enfatizó que la presentación de los informes no representa el final del proceso, sino el inicio de una etapa de seguimiento.

Añadió que “la mayor proporción del monto por aclarar se determinó en las auditorías integrales a municipios con 35 mil 074.7 millones de pesos, es decir, 59.1por ciento del total. Seguidas de las participaciones federales a entidades federativas y los recursos transferidos a las universidades públicas estatales”.

Colmenares Páramo mencionó que “en más del 85 por ciento de las auditorías a municipios se emitieron observaciones de responsabilidades administrativas y por el uso indebido de recursos de origen federal, lo cual representó un incremento de más del 147 por ciento en relación con la Cuenta Pública de 2023”.

Resaltó que “en el Sistema Subnacional (municipios), se detectaron presuntas irregularidades por más de 54 mil 344.2 millones de pesos, de los cuales, 36 por ciento correspondió a los gobiernos de las entidades federativas, en el ejercicio de los recursos de las participaciones federales”.

El auditor federal agregó que las irregularidades se presentaron en “aquellos (recursos) destinados a temas de Salud, así como a los correspondientes a Fondos de Aportaciones Federales como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE), el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), entre otros”.

David Colmenares, quien cumple su último año como titular de la ASF, con la posibilidad de reelegirse, subrayó que “La principal irregularidad fue la falta de entrega de documentación que acreditara el destino y ejercicio de los recursos de origen federal”, y aclaró que “en menor medida, las obras efectuadas sin acreditar el beneficio a la población objetivo, fue otra de las irregularidades detectadas en este orden de gobierno”.

El titular de la ASF dijo que “más de dos mil millones de pesos fueron observados a universidades públicas estatales”.

La Auditoría Superior informó este martes que ha recuperado sólo dos mil millones de pesos para reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.

Cabe recordar que dependencias, municipios, instituciones educativas y el resto de las dependencias tienen un plazo de 30 días para solventar las observaciones y la ASF cuenta con 120 días más para revisar las aclaraciones.

Además, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos otorga un plazo de siete años para llegar a una resolución final, en este caso, hasta el 2030.

La cifra corresponde al consolidado de las tres etapas de revisiones hechas por la ASF, según las cuales, hasta el momento, sólo se han recuperado cinco millones de pesos y los entes han logrado justificar solamente 71.5 millones de pesos, por lo que la mayor parte de esos montos se mantienen como un probable daño al erario.

Alistan elección del nuevo titular de la ASF

Por. Claudia Arellano

El proceso para elegir a quien encabezará la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante los próximos ocho años se realizará con transparencia y apertura pública, aseguró el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda.

El legislador afirmó que la designación del nuevo auditor superior se llevará a cabo “de cara a la nación”, con reglas claras y bajo los principios de rendición de cuentas, dada la relevancia del órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales.

Herrera Borunda subrayó que la Comisión de Vigilancia garantizará un procedimiento abierto, en el que se privilegie el perfil técnico, la experiencia en fiscalización y la independencia de quien resulte designado.

La Cámara de Diputados abrirá este jueves el registro de candidatos a encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y la Comisión de Vigilancia de la Cámara baja aprobará la terna final el 11 de marzo, cuando también se prevé que el pleno elija a quien dirigirá el órgano de fiscalización en los próximos ocho años.

En medio de las críticas a la forma en que condujo la ASF desde 2018, el auditor entregó ayer el tercer informe de la cuenta pública del último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el miércoles (hoy) la comisión se reunirá para aprobar y emitir la convocatoria al proceso.