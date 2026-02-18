INE activa protocolo de emergencia sanitaria tras detectar caso de sarampión

Instalaciones del INE en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la activación de un protocolo sanitario de emergencia frente a la detección de un caso confirmado de sarampión entre su personal.

El organismo electoral informó que, como parte de sus acciones inmediatas, implementará esquemas de trabajo en modalidad home office y reforzará sus campañas internas de vacunación en todo el país, con especial énfasis en los estados de Chihuahua y Jalisco, considerados zonas de mayor riesgo.

“La salud y el bienestar de quienes laboran en el Instituto son una prioridad permanente, por lo que se trabaja diariamente para mantener un entorno laboral seguro y con la aplicación responsable de medidas de prevención sanitaria, actuando con prudencia, oportunidad y apego a las recomendaciones médicas” INE



El INE precisó que, durante los próximos cinco días, únicamente acudirán de manera presencial a sus instalaciones aquellos trabajadores cuyas funciones requieran estrictamente su presencia física. El resto de la plantilla laboral operará desde casa.

En paralelo, el próximo 19 de febrero se realizará en el complejo de Tlalpan, Ciudad de México, una jornada interna de vacunación contra el sarampión, dirigida al personal de 49 años o menos que no cuente con su esquema de inmunización completo o que requiera un refuerzo.

Las autoridades sanitarias advierten que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, con una tasa de transmisión de entre 90 y 95 por ciento en personas no vacunadas, y que una sola persona infectada puede contagiar a más de diez individuos susceptibles en entornos sin inmunidad colectiva suficiente.

Ante este escenario, el INE también anunció la puesta en marcha de un censo preventivo en sus distintas áreas para la detección oportuna de posibles síntomas, con el objetivo de canalizar de inmediato cualquier caso sospechoso a valoración médica. De igual forma, se reforzará el uso de cubrebocas en espacios cerrados, se evitarán aglomeraciones y se promoverá la ventilación adecuada en áreas comunes.

Entre las medidas ya en operación desde el inicio del brote se encuentran el uso de gel antibacterial en accesos , una campaña de difusión interna sobre la enfermedad , la restricción del contacto físico y la instrucción expresa al personal de acudir de inmediato al servicio médico ante cualquier síntoma o contacto con una persona enferma.

El Instituto subrayó que estas acciones se fundamentan en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el derecho a la salud. “Hasta el momento no se tiene registro de nuevos casos dentro de las instalaciones”, aclaró el organismo, insistiendo en que las medidas adoptadas “tienen un carácter estrictamente preventivo”.

