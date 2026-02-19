Impulsan inclusión de personas con discapacidad en la reforma político-electoral

Víctor Hugo Lobo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México

En el marco del foro “Política e inclusión de las personas con discapacidad”, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral e integrante del grupo parlamentario de Morena, afirmó que la próxima reforma en la materia deberá garantizar que las acciones afirmativas queden establecidas en la ley y no dependan únicamente de lineamientos o resoluciones administrativas.

Durante el encuentro realizado en la Cámara de Diputados y transmitido por redes sociales, el legislador subrayó la importancia de escuchar a los distintos sectores para construir un marco normativo incluyente.

“Estos foros buscan… allegarnos de datos suficientes para garantizar que las acciones afirmativas pasen a ser parte ya de nuestro marco normativo, que tengan ya una inclusión en nuestro marco legal y que no sea solamente un tema que se ha venido construyendo a través de estas resoluciones o a través de lineamientos”, expresó.

Lobo Román destacó que la representación de personas con discapacidad aún no corresponde proporcionalmente al número de mexicanos que viven con alguna condición de este tipo.

“Todavía no está numéricamente en el mismo número que debería de estar representado en este Congreso y en las diferentes cámaras”, señaló.

El legislador agradeció la participación de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, a quien reconoció por impulsar el foro, así como del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, a quien calificó como referente en materia de derecho electoral.

Sobre este último, destacó que tanto sus resoluciones como los lineamientos del Instituto Nacional Electoral han permitido avances en la implementación de acciones afirmativas para grupos históricamente relegados.

El diputado recordó que la Comisión ha realizado foros con comunidades migrantes, pueblos indígenas, afromexicanos, comunidad LGBT+, jóvenes y adultos mayores, con el objetivo de integrar sus propuestas en la próxima reforma político-electoral que será discutida en la LXVI Legislatura.

“Lo que nos ha venido preocupando es que muchas veces no se encuentra en estos espacios de representación… la persona que atiende nuestras causas en las Cámaras de Diputados y Senadores”, puntualizó.

Finalmente, Lobo Román llamó a que este ejercicio derive en insumos concretos que permitan fortalecer la reforma electoral que, dijo, se construirá de la mano de los distintos sectores sociales.

MSL