“La responsabilidad histórica es de PT-Verde”

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, comentó este miércoles que el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) deben considerar su responsabilidad con el país ante la próxima reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tienen una “responsabilidad histórica” frente a cualquier modificación electoral, al formar parte de la coalición gobernante, dijo la diputada panista.

El Dato: El martes pasado, la Presidenta señaló que la reforma electoral será presentada en febrero; luego de ver los avances, consideró posible que sea la próxima semana.

López Rabadán señaló que hasta el momento no existe un documento formal, sino declaraciones y especulaciones respecto a la iniciativa que presentará la Presidencia: “Llevamos meses hablando de una reforma sin que exista un documento como tal. Lo más importante es esperar el (documento) articulado”.

Sostuvo que el financiamiento público a partidos no debe verse como un gasto, sino como una inversión en democracia, pues permite conocer quién paga las campañas y evitar recursos provenientes del crimen organizado.

También en víspera de la eventual discusión de una reforma electoral, el grupo parlamentario de MC propondrá que el voto se vuelva universal y obligatorio, a fin de darle legitimidad al proceso electoral y a quienes resulten electos o ganadores de la contienda, aseguró su coordinadora, la diputada Ivonne Ortega Pacheco.

Asimismo, dijo que promoverá que jóvenes de 16 años puedan votar, pues si tienen responsabilidad penal, deben tener derecho a elegir a sus autoridades.

La emecista reiteró que el voto no es obligatorio, por lo que hay estados en donde vota el 37 por ciento del padrón electoral y gobiernan personas que tienen más sufragios en contra que a favor.

Respecto a las declaraciones de la Presidenta en el sentido de que la reforma electoral buscará reducir el costo de las elecciones, la diputada consideró que se debe esperar a que llegue la iniciativa al Congreso de la Unión, porque mientras no exista un documento, todo lo que se pueda decir, aunque sea en la “mañanera” y sea la Presidenta, pues son supuestos.

El partido Morena lo que busca con esta reforma electoral que enviará la Presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, es perpetuarse en el poder, y ante ello, el mundo ha sido testigo y ha volteado a ver cómo se destruye la democracia en México, así lo expresó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez.

El legislador coahuilense hizo un llamado a Morena para que suspenda esta acción y busque la unidad nacional: “Nosotros estamos pensando en que Morena envíe un proyecto de legislación parecida a aquella que le permitió a Nicolás Maduro perpetuarse en el poder. Por eso la hemos denominado “Ley Maduro”.

Respecto al temor de que la reforma, termine con los plurinominales, con los recursos de los partidos y con los OPLES, el legislador dijo que “es una preocupación no solamente de los partidos de oposición, sino de los académicos más connotados y, en muchas partes del mundo se está volteando a ver a México de cómo se destruye la democracia”.

Afirmó que se trata de “la gran preocupación a la destrucción de la democracia mexicana y, para eso, se utilizan medias verdades, como decir que los pluris no sirven para nada o que no se vota por ellos”.

Enmienda sin consenso debilita al Estado: experto

› Por Claudia Arellano

En medio del debate sobre una eventual reforma electoral, el abogado y consultor electoral Arturo Espinosa Silis, socio director de Strategia Consultores, advirtió que el proceso avanza “entre incertidumbre y contradicciones”, ante la ausencia de una iniciativa formal y la integración de una comisión dominada por perfiles afines al Ejecutivo federal.

El especialista consideró que la discusión pública se ha centrado en planteamientos como la eliminación de legisladores plurinominales, el recorte al financiamiento público de los partidos y la desaparición de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), sin que exista un documento técnico claro que detalle alcances, diagnóstico y objetivos.

Silis subrayó que resulta contradictorio cuestionar las reglas actuales cuando fueron, precisamente esas normas, las que permitieron la alternancia y el ascenso del partido hoy en el poder: “Las reglas vigentes garantizaron competencia, pluralidad y transición pacífica. Modificarlas sin un diagnóstico sólido puede generar más problemas que soluciones”.

A juicio del experto, más que responder a una necesidad institucional urgente, la reforma parece atender a compromisos políticos pendientes desde procesos anteriores.

Enmienda sin consenso debilita al Estado: experto ı Foto: Especial

Arturo Espinosa advirtió que cambios estructurales sin consenso amplio podrían debilitar el Estado de derecho y generar tensiones en la gobernabilidad. Particularmente, expresó preocupación por propuestas que impliquen reducir contrapesos o concentrar funciones electorales, lo que podría afectar la confianza ciudadana en los procesos democráticos.

Actualmente, el sistema electoral mexicano se sustenta en instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismos que han sido centrales en la organización y validación de los comicios.

Espinosa Silis alertó sobre el impacto que una reforma polémica podría tener en el entorno político y económico de cara a las elecciones de 2027 y a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“La estabilidad institucional y la certidumbre jurídica son elementos que observan tanto inversionistas como socios comerciales. Una reforma que genere dudas sobre la fortaleza democrática del país podría enviar señales negativas en un momento estratégico”, afirmó.