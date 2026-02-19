Lotería Nacional e INALI presentan billete conmemorativo del Día Internacional de la Lengua Materna.

En el Museo Nacional de Culturas Populares, Lotería Nacional en conjunto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), presentaron el billete del Sorteo Zodiaco Especial 1735, para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, establecido cada 21 de febrero. La emisión de este cachito representa la oportunidad de transmitir su importancia en la identidad cultural de México.

Al destacar que la lengua materna es el primer vínculo con la vida, con la identidad y con la memoria, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que este billete conmemorativo es una forma de decir que la diversidad lingüística no es pasado, sino presente y futuro, y que cada lengua es un universo de saberes, de identidad y de pertenencia.

Olivia Salomón dijo que hoy Lotería Nacional levanta la voz para recordar que la diversidad lingüística no sólo nos define, sino que nos fortalece, nos une y nos proyecta hacia el futuro, “por eso, cuando celebramos la lengua materna, celebramos también la dignidad de los pueblos y la riqueza cultural que nos define como nación”.

“Cada una de ellas representa una forma única de entender el mundo, un patrimonio vivo que guarda conocimientos, tradiciones y valores que enriquecen a toda la nación. Preservarlas no es sólo una tarea cultural: es una responsabilidad histórica y un acto de justicia”, subrayó la directora general.

Además, la titular de Lotería Nacional refirió que el Proyecto de Nación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum es claro y firme en que la visión de este gobierno es la justicia, el respeto, la no discriminación, el reconocimiento y la inclusión de los pueblos originarios. Y en este contexto, añadió que reconocer la lengua materna es reconocer la dignidad de quienes la hablan, y es también reconocer el papel fundamental de las mujeres indígenas, quienes han sido las principales transmisoras de la lengua y la cultura.

Al emitir un mensaje en su lengua materna, Irla Elida Vargas, intérprete de la lengua Nawatlahtolli (náhuatl) en procesos legales y maestra en estudios amerindios, destacó que este año el motivo del billete conmemorativo es el Día Internacional de la Lengua Materna. En este marco, señaló que se busca posicionar esta fecha como una oportunidad para reflexionar sobre las acciones que realizan tanto las personas hablantes como no hablantes para fomentar el aprecio por las lenguas maternas —en particular las lenguas indígenas—, así como para impulsar su desarrollo, visibilización y uso en todos los espacios públicos.

Irla Elida Vargas subrayó que las lenguas son expresión de la identidad, la memoria y la cultura de los pueblos, además de constituir un elemento fundamental para el reconocimiento de la nación mexicana, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tanto que, la encargada de Despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), Alma Rosa Espíndola Galicia, agradeció a la Lotería Nacional por abrir este espacio de visibilidad y reconocimiento para los pueblos indígenas de México. La funcionaria mencionó que “nos recuerda la importancia de respetar y preservar la diversidad lingüística y cultural, así como de valorar los idiomas que son portadores de identidad, historia y memoria”.

Espíndola Galicia dijo que con el Sorteo Zodiaco Especial se difunde y promueve la diversidad lingüística del país, a través de los miles de “cachitos” que circulan por todo el territorio nacional. Añadió que conmemorar esta fecha, a través de un sorteo nacional celebra la diversidad y riqueza cultural de México, ya que más de siete millones de personas tienen como lengua materna alguna lengua indígena nacional, recordando que la grandeza del país está sustentada en sus pueblos originarios, tal como lo establece la Carta Magna.

Durante su intervención, el titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, antropólogo Diego Prieto Hernández, subrayó la fortaleza, profundidad y diversidad del patrimonio lingüístico.

Recordó que, además del español, en México se hablan 68 lenguas originarias pero que, mientras 7 millones de mexicanos hablan alguna de estas lenguas y español como segunda lengua; 28 millones hablan español, sin contar con una segunda lengua indígena.

"Paradójicamente, las lenguas originarias en México no son mayoritarias. Y la lengua mayoritaria, no es originaria“, señaló Prieto Hernández.

En su mensaje de bienvenida, Emilio Montemayor Anaya, director del Museo Nacional de Culturas Populares, manifestó que es un honor recibir este evento en ese espacio que se dedica a la celebración de la diversidad cultural de México, y en el que se reconoce la diversidad de las lenguas y los idiomas que se hablan en este país, “nos enorgullece el poder ser testigos y también el albergue de este evento tan importante”.

Los datos del billete que celebra a México multilingüe

Este cachito viajará por plazas, mercados, comunidades y ciudades de todo el país, llevando consigo un mensaje claro: que México es grande porque es diverso, porque reconoce sus raíces y porque honra la riqueza cultural que vive en sus pueblos, refirió Olivia Salomón. Además, informó que para este Sorteo Zodiaco Especial hay en circulación dos millones 400 mil cachitos que ya se encuentran disponibles en todos los puntos de venta del país.

El sorteo cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos, se llevará a cabo la noche del domingo 22 de febrero, a las 20 horas. Se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

