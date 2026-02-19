Para investigar “no es suficiente la narrativa”

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dijo que los señalamientos que el exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, hace en su libro Ni venganza ni perdón, respecto a conductas criminales o fuera de las normas por parte de funcionarios durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no son suficientes para iniciar una investigación.

La funcionaria dijo que, en todo caso, si se tienen pruebas, entonces habrá de presentar las denuncias correspondientes: “Que presente las denuncias porque la narrativa no es suficiente para iniciar una investigación. No tiene elementos”.

El Dato: En conferencia, Buenrostro explicó que cuando se trata únicamente de declaraciones generales o percepciones, el proceso de investigación se vuelve jurídicamente inviable.

Momentos antes, la secretaria afirmó que la dependencia a su cargo sí inicia indagatorias cuando se llegan a presentar quejas, pero con elementos que aporten información para la averiguación.

“Cuando no tienen nada de información, sino nada más un dicho, es complicado. O sea, nosotros tenemos un número finito de personas. Entonces, ¿dónde iniciamos investigaciones de oficio?, pues cuando hay elementos para saber por dónde empezar. Entonces, en caso de que hubiera el caso o que hubiera denuncias, nosotros tenemos que agotarlas por procedimiento, efectivamente”, señaló.

No obstante, afirmó que se ha dado seguimiento a denuncias que, incluso, se hacen por medio de la prensa: “Nosotros damos seguimiento siempre a todas las denuncias que llegan, siempre. Nos llegan denuncias anónimas. Hay muchas denuncias que nos las hacen por periódico, ustedes dicen: ‘ojalá que la Secretaría de Anticorrupción vea’, y nos dan datos, nos dan nombres, nos dan oficios, nos dan lugares. Cuando se tiene esa información y se considera relevante, se pueden iniciar investigaciones de oficio”.

Sin ahondar en el tema, la Presidenta Sheinbaum instó a que el exconsejero jurídico presente su denuncia de los hechos que relató en el libro: “Que quien tenga pruebas, que presente su denuncia, ¿verdad?, digo… cualquiera lo puede hacer”.

Al referirse a la publicación de Scherer Ibarra, la senadora priista Claudia Anaya exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la Presidencia, a quien señaló de haber desviado más de dos mil 800 millones de pesos del erario hacia empresas de su propiedad para financiar propaganda, acusaciones que sustenta en las revelaciones contenidas en el libro Ni venganza ni perdón.

“Él cuenta con una tranquilidad y una calma [para cometer] una cantidad de delitos en los que él mismo se implica”, denunció la legisladora.

Según Anaya, las revelaciones de Scherer Ibarra señalan que empresas vinculadas a Ramírez Cuevas recibieron contratos por más de dos mil 800 millones de pesos con fines propagandísticos y consideró que “en eso se están gastando nuestros impuestos. El dinero que con tanto esfuerzo las mexicanas y los mexicanos pagamos con nuestro IVA, con nuestro ISR, se va a las empresas de Jesús Ramírez para que esté impulsando sus campañas de regeneración o los bots que contrata en Twitter para golpetear opositores”.

La legisladora señaló, además, que Ramírez Cuevas habría impulsado un decreto para cooptar políticamente a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, lo que representaría una carga adicional al erario de hasta 27 mil millones de pesos, todo ello en un contexto de impunidad avalada, a su juicio, desde la cúpula del poder.

Bajo esos argumentos, Claudia Anaya cuestionó la postura de la Presidenta ante los señalamientos públicos: “en vez de que la Presidenta diga ‘a ver, que los investiguen a todos’… Ella dice que no hay nada qué perseguir, que todo estaba tranquilo y campante en Morena” y calificó la respuesta como una falta de respeto hacia los ciudadanos que la llevaron al poder.

La senadora aseguró que ya existen expedientes susceptibles de ser judicializados sobre el huachicol fiscal y pidió acción inmediata: “Las denuncias las hay. Se han filtrado los expedientes en donde se señala que estas personas están involucradas, entonces adelante: judicialicémoslos”.