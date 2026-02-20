Fuerzas Armadas no están incluidas en reforma para rebajar pensiones doradas, afirma Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los elementos de las Fuerzas Armadas no están incluidos dentro de la reforma que envió al Congreso para reducir las elevadas pensiones.

Enfatizó que esta propuesta busca reducir el monto que reciben mensualmente trabajadores de confianza, particularmente aquellos que ocuparon un cargo público durante un periodo corto.

“Quiero comentar algo, porque ayer fue Día del Ejército, obviamente las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto. Estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y que de todas maneras tienen pensiones, pues ya no se justifican”, dijo.

También confirmó que entre los exfuncionarios incluidos está el exdirector de la OCDE, José Ángel Gurría.

“Ya que salió público, lo podemos decir y vamos a ver qué información se puede dar”, dijo.

La reforma fue presentada el pasado 18 de febrero y consiste en modificar el artículo 127 Constitucional, para establecer que las pensiones de quienes fueron altos mandos no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe quien ocupe el cargo en la Presidencia de la República.

