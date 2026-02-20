‘Los trenes llegarán a Guanajuato’, asegura Sheinbaum

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, este viernes en conferencia de prensa.

De gira por el estado de Guanajuato, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la entidad se verá beneficiada con las tres rutas de trenes de pasajeros en las que se trabaja y que pasarán por dicho territorio.

En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el territorio guanajuatense no sólo recibirá la ruta de Irapuato-León, sino también la de León-Guadalajara y el que irá de Querétaro a San Luis Potosí.

“Ya estamos en el Querétaro-Irapuato y a mediados de este año iniciarán los trabajos para Irapuato-León, lo va a construir el Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles y después ya iremos de León a Guadalajara. Y este mismo año de Querétaro a San Luis Potosí, que también pasa por una parte de Guanajuato. Así que los trenes llegarán a Guanajuato muy pronto”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, mencionó que la demanda esperada para el tramo de Ciudad de México a Irapuato es de 50 mil pasajeros diarios.

Comentó que los trabajos no se han detenido y se continúan con diversas tareas como despalmes de terracerías, sistemas de señalización, el armado de elementos prefabricados, movilización de insumos como perforadoras, tractores, entre otros.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, destacó tres intervenciones principales como el Bacheton, en donde se han realizado obras en cerca de 380 kilómetros correspondientes a la red carretera federal, para lo que se ha realizado una inversión por mil 167 millones de pesos.

