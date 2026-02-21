Mario Delgado destaca participación de madres y padres en asambleas informativas de Beca Rita Cetina

Al encabezar la Asamblea Informativa de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares para educación primaria en Morelos, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, destacó la participación de madres, padres y familias en todo el país.

En la Secundaria Técnica No. 22 de Jiutepec, Morelos, y con la participación de más de 2 mil personas, entre estudiantes, docentes, autoridades escolares y madres y padres de familia, informó que 12 millones de niñas y niños de primarias públicas de las 32 entidades del país recibirán 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante del núcleo familiar para útiles y uniformes.

Acompañado por la gobernadora Margarita González Saravia, Delgado Carrillo indicó que 5.5 millones de estudiantes de secundaria a nivel nacional ya cuentan con la Beca Rita Cetina, con un monto de mil 900 pesos bimestrales más 700 pesos por cada estudiante adicional del núcleo familiar, mientras que 4.5 millones de jóvenes de Educación Media Superior reciben la Beca Benito Juárez. Añadió que los apoyos en educación superior siguen aumentando y que este año el país alcanzará casi 23 millones de becarios en todos los niveles.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2974 del 21 de febrero del 2026

Resaltó que por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se imprimieron y distribuyeron 150 millones de Libros de Texto Gratuitos, y se fortalece el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) para mejorar la infraestructura con la participación directa de madres y padres de familia. Señaló que en el último año se construyeron 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, se ampliaron 35 preparatorias y 33 secundarias abrirán turno vespertino como preparatorias, lo que generó 35 mil nuevos lugares en 2025 y proyecta 100 mil más en 2026.

Mario Delgado afirmó que la presidenta ha hecho de la educación la principal política de su gobierno, al impulsar la construcción de más preparatorias cercanas a los hogares y nuevas universidades en todo el país, con el objetivo de que ningún joven se quede sin espacio.

Asimismo, llamó a cerrar filas para combatir la deserción escolar y reiteró que el Gobierno de México asume su responsabilidad con becas, libros gratuitos e infraestructura digna, y pidió consolidar el acuerdo social para que nadie abandone la escuela.

En su intervención, la titular del Poder Ejecutivo estatal, Margarita González Saravia, destacó que, gracias a esta estrategia se podrá llegar a la totalidad de las y los estudiantes de todo el territorio morelense.

“Desde Morelos agradecemos a la Presidenta, porque este apoyo permitirá que todas y todos ustedes puedan acompañar mejor a sus hijas e hijos, desde primaria, secundaria y preparatoria hasta la universidad. Vamos a trabajar en conjunto para que nuestras niñas y niños crezcan como mujeres y hombres con un futuro sano y lleno de bienestar” Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos



El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que el objetivo del Gobierno de México es acompañar la trayectoria educativa desde la educación básica hasta la superior, garantizando que ninguna niña o niño abandone sus estudios por falta de recursos. Precisó que la Beca Rita Cetina en primaria es anual y asciende a 2 mil 500 pesos por cada estudiante de primaria para útiles y uniformes.

Finalmente, comentó que, tras la validación de datos y la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar entre junio y julio, el depósito de los 2 mil 500 pesos se realizará en agosto, con el propósito de que el recurso se utilice directamente en la compra de útiles y uniformes al inicio del ciclo escolar. Subrayó que, una vez incorporadas, las familias solo deberán confirmar cada año la continuidad escolar para seguir recibiendo el apoyo.

cehr