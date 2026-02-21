Sheinbaum busca que Altos Hornos ‘vuelva a funcionar’; pide liquidar ‘bien’ a trabajadores

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que dará seguimiento al proceso judicial de Altos Hornos de México (AHMSA) con el objetivo de garantizar el pago a los trabajadores y procurar la reactivación de la planta siderúrgica ubicada en Monclova, Coahuila.

Desde Santillo, Coahuila, la mandataria federal señaló que la prioridad debe ser la liquidación de los extrabajadores tras la quiebra de la empresa, en el contexto de la subasta de sus activos. Añadió que se busca evitar el desmantelamiento de la siderúrgica para que “vuelva a funcionar”.

“Ahí también informamos que está por definirse la subasta de AHMSA. Es importante que ustedes sepan que nosotros, a la jueza que lo está llevando, le hemos pedido dos cosas: la primera, es que se liquide bien a todos los trabajadores de AHMSA; la segunda condición es que vuelva a funcionar AHMSA, no que la vendan y quién sabe qué hagan con ello, sino que vuelva a funcionar Altos Hornos de México. Estamos esperando que esa sea la manera en que se solucione” , afirmó durante el inicio de obra del Hospital Regional de Especialidades de Saltillo del IMSS.

Altos Hornos de México fue durante décadas una de las principales productoras de acero del país y un motor económico para la región centro-norte de Coahuila. Su paralización provocó una crisis económica en Monclova y municipios cercanos, afectando a miles de trabajadores directos e indirectos, así como a proveedores, comercios y servicios asociados a la actividad siderúrgica.

El caso se encuentra actualmente en manos de autoridades judiciales, que deberán determinar el destino final de la compañía a través del proceso concursal. El Gobierno federal ha señalado que respetará la autonomía del Poder Judicial, aunque continuará atento al desarrollo del procedimiento por su impacto social y económico.

Autoridades estatales de Coahuila también han solicitado que se concrete un plan de inversión que permita reactivar la producción de acero, al considerar que la operación de la planta resulta clave para la economía regional.

Mientras tanto, trabajadores y extrabajadores mantienen la expectativa de que la resolución legal garantice el pago de sus adeudos laborales y abra la posibilidad de recuperar sus fuentes de empleo.

