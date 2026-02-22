Así reporto la prensa internacional el abatimiento de ‘El Mencho’

Tras el anuncio de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comenzó a ocupar este domingo las portadas de medios internacionales, que citan reportes de seguridad y fuentes gubernamentales mexicanas sobre un operativo militar realizado en el occidente del país.

Se trata del hombre al que autoridades estadounidenses atribuyeron durante años el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Norteamérica, además de operaciones de lavado de dinero y una expansión violenta en distintos estados de México.

¿Cómo reporta la prensa internacional la muerte del líder de CJNG?

Después de la difución de la noticia, diversos medios internacionales reportaron sobre la muerte, además de episodios de violencia asociados a reacciones del grupo criminal. Entre ellos se mencionan bloqueos carreteros, vehículos incendiados y enfrentamientos armados en varias zonas del occidente del país, principalmente en Jalisco y entidades cercanas donde el cártel mantiene presencia operativa.

Entre ellos se encuentra, The New York Times que informó que fuerzas mexicanas habían abatido al líder de “uno de los grupos criminales más poderosos” del país. El diario describió a “El Mencho” como una de las figuras más violentas del narcotráfico reciente y recordó los ataques armados del CJNG contra fuerzas federales, incluidos derribos de aeronaves y emboscadas a cuerpos de seguridad.

Por su parte, The Wall Street Journal destacó que el operativo representa un golpe significativo contra el “poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación” y lo enmarcó dentro de la presión sostenida de Washington para frenar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. El rotativo subrayó la relevancia estratégica del CJNG en el mercado internacional de drogas sintéticas.

Dentro de este mismo marco, Los Angeles Times reportó que el Ejército mexicano había abatido al jefe del CJNG en un operativo de alto impacto. El medio recordó que el grupo criminal ha sido identificado por autoridades estadounidenses como una de las organizaciones más peligrosas del hemisferio, con amplia capacidad de fuego y presencia internacional.

En medios europeos como The Guardian publicó que la muerte del capo podría generar reacomodos violentos dentro del cártel y eventuales represalias. El diario británico enfatizó la dimensión internacional del CJNG y su papel central en la crisis del fentanilo.

En El País señaló que la caída de “El Mencho” marcaría uno de los golpes más relevantes al narcotráfico mexicano en la última década. El periódico contextualizó su ascenso tras la fragmentación de otros cárteles y destacó la expansión territorial del CJNG bajo su liderazgo.

En síntesis, la cobertura internacional coincide en presentar el abatimiento como un hecho de alto impacto en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, varios de estos medios advierten que la eventual muerte del líder no implica la desaparición automática del CJNG, sino un posible periodo de reconfiguración interna con consecuencias aún inciertas para la seguridad en México y la región.

