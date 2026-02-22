Operaciones nacionales e internacionales en Aeropuerto Internacional de Vallarta se cancelan

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que las operaciones aéreas nacionales e internacionales del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta fueron canceladas por decisión de las aerolíneas, y destacó que los hechos de violencia que se registraron en diversos puntos de Jalisco tras el operativo de fuerzas federales no impactaron la operación interna ni la seguridad de las instalaciones.

“Las situaciones registradas en diversas zonas del estado no impactaron la operación interna de la terminal ni la seguridad dentro de las instalaciones… Sin embargo, por decisión de las líneas aéreas, hoy domingo 22 de febrero de 2026, todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales se encuentran canceladas”, indicó en un comunicado.

Asimismo, GAP sostuvo que el aeropuerto se encuentra bajo resguardo y protección de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), medida que se realiza como parte de la coordinación permanente con las autoridades federales.

“Grupo Aeroportuario del Pacífico recomienda a los pasajeros del Aeropuerto de Puerto Vallarta mantener comunicación con sus aerolíneas para conocer los cambios en su itinerario”, puntualizó.

Por su parte, Volaris informó que sus operaciones fueron canceladas debido a la situación de bloqueos carreteros hacia las instalaciones aeroportuarias, y recomendó a las personas usuarias a mantenerse en contacto con la aerolínea para tener actualizaciones sobre el estatus de vuelo.

#Volarisinforma ⚠️ Nuestras operaciones de hoy desde y hacia el #AeropuertoInternacionaldeVallarta están canceladas. Mantente al pendiente de tu correo electrónico donde recibirás opciones para autogestión. https://t.co/MXtsX3n7wM — Volaris (@viajaVolaris) February 22, 2026

“Debido a la situación reportada en la carretera hacia el aeropuerto, queremos informar que se están presentando afectaciones en las operaciones debido a cancelaciones de vuelos programados para hoy. Les recomendamos mantenerse en contacto directo con su aerolínea para obtener información actualizada sobre el estatus de su vuelo. Agradecemos su comprensión y les pedimos estar atentos a cualquier nueva actualización”.

