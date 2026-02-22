Bloqueos en Jalisco y estados vecinos HOY 22 de febrero: Sigue EN VIVO lo más relevante

Jalisco amaneció en alerta este domingo debido a la presencia de bloqueos en diversos puntos del estado, que paulatinamente se han extendido a otros estados vecinos. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que la situación de emergencia fue resultado de un operativo federal en Tapalpa.
11:45 hrs. Seguimos en código rojo: gobernador de Jalisco; federación dará información pronto
El gobernador de Jalisco informó que, a las 11:40 horas, el estado seguía en “código rojo”, por lo que reiteró la recomendación de no salir de casa.
Remarcó que la Federación dará información oficial en unos momentos.
11:25 hrs. Bloqueos llegan a Baja California
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, informó que la jornada de bloqueos y quema de vehículos de este domingo también alcanzó a este estado.
Detalló que ordenó la instalación de la mesa de seguridad y el reforzamiento de la vigilancia en el estado.
11:10 hrs. Refuerzan seguridad en SLP de manera preventiva
Elementos de seguridad de San Luis Potosí reforzaron la seguridad en la zona limítrofe del estado con Guanajuato y otras entidades, ante los bloqueos que se registran este domingo.
11:00 hrs. Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho” en operativo en Jalisco
Horas después de una larga jornada de bloqueos, se confirmó que la causa de estos fue un operativo para detener a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, quien resultó abatido
10:45 hrs. Gobernador de Jalisco pide no circular por carreteras
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pide a la ciudadanía evitar circular por carreteras, ante la presencia de bloqueos.
10:45 hrs. Suspenden transporte público en diversos puntos de Jalisco
El Gobierno de Jalisco informó que, en atención a la emergencia por los bloqueos registrados este domingo en varios municipios, se suspendió el transporte público en algunas zonas.
Particularmente, en el municipio de Puerto Vallarta, se pidió a los turistas que permanezcan en sus hoteles hasta nuevo aviso.
10:40 hrs. Aeropuerto de Guadalajara pide tomar precauciones
El Aeropuerto de Guadalajara informó que, ante los bloqueos en Jalisco, se podrían presentar alteraciones en el tráfico, por lo que pidió tomar precauciones.
Los vuelos no se suspenden.
10:30 hrs. Bloqueos se extienden hasta Colima; gobernadora instala mesa de seguridad
La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, informó que ordenó la instalación de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad ante la presencia de bloqueos en los límites y algunos puntos al interior del estado.
10:00 hrs. Bloqueos se extienden a Michoacán
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que ordenó la instalación de la mesa de seguridad ante la presencia de bloqueos en la entidad.
10:30 hrs. Bloqueos se extienden a Guanajuato
La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó que los bloqueos iniciados en Jalisco se extendieron a esta entidad, particularmente a los municipios de Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón.
09:00 hrs. Bloqueos en Jalisco son resultado de operativo federal en Tapalpa: gobernador
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que los bloqueos en diversos puntos de la entidad son resultado de un operativo federal ejecutado en el municipio de Tapalpa, sin que hasta el momento se conozcan más detalles.
08:30 hrs. Registran bloqueos y balaceras en diversos puntos de Jalisco
Bloqueos en diversos puntos de Jalisco, incluidos los municipios de Zapopan, Guadalajara y Puerto Vallarta, se registraron desde la mañana de este domingo.
Bloqueos en Jalisco y estados vecinos provocan terror en México
Varios municipios y entradas carreteras de Jalisco registraron bloqueos la mañana de este domingo, los cuales paulatinamente se extendieron a otros estados.
