Aeropuertos de Jalisco operan con normalidad, no se registran incidencias: Gabinete de seguridad federal

El Gabinete de seguridad del Gobierno de México informó que los aeropuertos de Jalisco, entre ellos el de Guadalajara, operan con normalidad y que no se reportan incidencias, tras los hechos de violencia en la víspera.

Lo anterior después de que circularan videos en donde se registraba caos al interior del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, por la supuesta presencia de personas armadas.

El Gabinete de Seguridad informa que los aeropuertos de Jalisco operan con normalidad. Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

“El Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) opera con normalidad el día de hoy, domingo 22 de febrero de 2026, sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas. Las situaciones registradas en diversas zonas del estado no impactan la operación interna de la terminal aérea ni la seguridad dentro de las instalaciones”, indicó a través de un comunicado.

El GAP reiteró que no hay registro de incidentes al interior de las instalaciones y no hay riesgo para las personas usuarias, trabajadoras o visitantes del recinto aeroportuario, “la información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos”.

Exhortó a pasajeros y personas usuarias a mantener la calma y atender las indicaciones del personal del aeropuerto, “Grupo Aeroportuario del Pacífico recomienda a los pasajeros del Aeropuerto de Guadalajara mantener comunicación con sus aerolíneas para conocer cualquie cambio en su itinerario”.

