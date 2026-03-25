Aranceles a China son ‘un derecho de México’ para proteger la industria nacional, afirma Marcelo Ebrard

Luego de que el Ministerio de Comercio de China calificó como barreras comerciales y a la inversión a los aranceles de hasta 50 por ciento que impuso México a mercancías que provengan de países con los que no se tiene un acuerdo de libre comercio, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que se impusieron porque “hay condiciones desfavorables para nuestra industria” y es “un derecho que México tiene” .

“Haciendo todas las pruebas, habidas y por haber con la industria asentada aquí en Monterrey, llegamos a la conclusión de que no están pagando los mismos impuestos o tienen un subsidio de garantía muy grande ”, explicó.

“Pusimos aranceles porque consideramos que se está buscando ampliar el mercado con ayuda de su gobierno . Lo mismo los vehículos. Son precios abajo de inventario”, indicó al término de la Asamblea Anual 82 de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra).

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Ebrard destacó que es legítimo subir aranceles de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), y que México no tiene nada contra el país asiático o alguna otra nación, y afirmó que Pekín también lo ha hecho.

“Ese es un derecho que México tiene. Nosotros no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país. Bueno, ellos también lo han hecho. O sea, el que tú subas un arancel es algo legítimo, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, lo que yo no estaría de acuerdo con su comunicado es que no podamos mover aranceles” Marcelo Ebrard, secretario de Economía



China exhorta a México a levantar aranceles; podría implementar represalias

Más temprano, el Ministerio de Comercio chino señaló que en septiembre del año pasado inició una investigación amparada en la Ley de Comercio Exterior y las normas del de ese país sobre barreras al comercio.

Y se encontró que los aranceles mexicanos han obstaculizado la entrada de productos chinos , servicios e incluso inversiones al país, situación que ha dañado la competitividad de las empresas de China.

Y en ese sentido, destacó que al ser barreras al comercio que afectan a China, el ministerio podrá tomar o implementar represalias para salvaguardar los intereses de la industria asiática.

Estimó que los aranceles que impuso México podrían dejar pérdidas de 9 mil 400 millones de dólares de sectores mecánicos, eléctricos, textiles y plásticos. Y exhortó al gobierno de México a “corregir prácticas erróneas” de inmediato y a proteger las relaciones comerciales entre ambas naciones.

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cehr