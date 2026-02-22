Sheinbaum lanza programa especial para La Laguna: agua, empleo y pensiones para mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en San Pedro de las Colonias, Coahuila, un programa especial para atender la crisis hídrica, el empleo y el campo en la región, dio continuidad a obras heredadas del expresidente y defendió los nuevos programas sociales de su administración, entre ellos la pensión “Mujeres Bienestar”.

Acompañada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, Sheinbaum recordó que el viernes visitó Guanajuato y posteriormente Sabinas, donde se reunió con las viudas de Pasta de Conchos. “Ahí estamos trabajando para recuperar a todos los mineros de ese trágico y terrible accidente de 2006, había sido una demanda histórica y es un asunto de justicia”, afirmó.

En Monclova se refirió a la situación de Altos Hornos de México (AHMSA). Señaló que la empresa “está en subasta porque es un proceso legal”, pero que el Gobierno federal y el estatal han expresado ante el Poder Judicial que “lo más importante son los trabajadores y también la recuperación de los empleos con AMSA”. Confió en que “muy pronto tengamos buenas noticias”.

También supervisó en Saltillo la construcción de un hospital del IMSS de más de 500 camas y 49 especialidades, además del proyecto del tren de pasajeros para la región.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum ı Foto: Especial

En San Pedro, la mandataria informó que dará continuidad al programa Agua Saludable, iniciado en el sexenio anterior. “Se hizo una planta potabilizadora, pero no alcanzó a terminarse la distribución de agua a todos los poblados y en eso estamos trabajando ahora”, dijo.

Aseguró que la Comisión Nacional del Agua tiene la instrucción de “llevar agua al campo y llevar agua a todos los pueblos, a todas las ciudades, agua potable”, así como tecnificar el riego para evitar el desperdicio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum en Coahuila ı Foto: Especial

Propuso que a partir de la próxima semana acuda un equipo de Conagua y de la Secretaría de Agricultura para atender de manera directa al campo lagunero. “Vamos a ver qué apoyos, si es necesaria sustitución de cultivos, qué se necesita para hacer un apoyo integral al campo”, planteó.

Tras someterlo a votación a mano alzada, anunció: “Aprobado. La próxima semana un equipo aquí con el gobierno del estado”.

En San Pedro, la mandataria informó que dará continuidad al programa Agua Saludable ı Foto: Especial

De igual forma, adelantó el envío de personal de las secretarías de Economía y Bienestar para atender el empleo en la zona y prometió regresar en seis meses para evaluar avances: “Así les metemos un poquito de presión al equipo”.

Sheinbaum destacó que la pensión universal para adultos mayores ya es un derecho constitucional. “En todo el país reciben 6 mil 400 pesos bimestrales. A todos, sin excepción”, subrayó, y defendió el apoyo como “un reconocimiento a todos los adultos y adultas mayores del país”.

Se refirió además al programa “Pensión Mujeres Bienestar”, dirigido a mujeres de 60 a 64 años. “No es asunto de que llegue una mujer. Llegamos todas las mujeres a la Presidencia”, expresó. Y justificó el apoyo exclusivo: “¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? (…) Llegamos a los 60 años y ahora al cumplir los 60 años, pensión Mujeres Bienestar, solo para mujeres”.

La presidenta también llamó a reivindicar la historia femenina del país y anunció que este año está dedicado a Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, a quien reconoció por su papel diplomático durante la intervención francesa.

Sheinbaum enfatizó que su gobierno “no gobierna para unos cuantos”, sino “para el pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”.

Sheinbaum destacó que la pensión universal para adultos mayores ya es un derecho constitucional ı Foto: Especial

