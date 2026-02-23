Abatido ‘El Tuli’, operador que ofrecía 20 mil pesos por asesinato de militares

‘El Tuli’ fue identificado como operador logístico y financiero del CJNG en Jalisco, explica Ricardo Trevilla, titular de la Defensa.

Hugo ‘N’, alias ‘El Tuli’, considerado el principal operador logístico y financiero de Rubén Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, fue abatido durante el operativo federal desplegado en Jalisco donde también perdió la vida el segundo, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, ‘El Tuli’ era una de las personas de mayor confianza del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y estaba vinculado con la coordinación de bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques contra instalaciones militares y de la Guardia Nacional.

Además, se le atribuye haber ofrecido 20 mil pesos por cada militar asesinado, en el contexto de las agresiones registradas durante el despliegue de fuerzas federales en la entidad.

😢🇲🇽 El General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, se quebró al recordar a los militares caídos durante el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

🛡️ Durante su mensaje, el… pic.twitter.com/ppWz83ptwP — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 23, 2026

El operador fue localizado mediante una unidad aeromóvil de las Fuerzas Especiales cuando intentaba huir a bordo de un vehículo mientras continuaban los ataques contra personal militar.

Tras repeler la agresión, los elementos federales lograron neutralizarlo.

El abatimiento de ‘El Tuli’ ocurrió en el marco del operativo dirigido inicialmente a cumplimentar órdenes de aprehensión contra ‘El Mencho’, el cual derivó en múltiples enfrentamientos armados en zonas boscosas y complejos de cabañas en las inmediaciones de Tapalpa.

Resultado de este operativo también fue abatido “El Mencho” y otros 10 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos el ya mencionado “El Tuli”.

Además, en el lugar se aseguraron un arma larga, cartuchos, cargadores, así como 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares en efectivo, presuntamente vinculados a las operaciones financieras del grupo criminal.

Tras los hechos, la Defensa informó el envío de dos mil 500 refuerzos adicionales a Jalisco, que se suman a los siete mil efectivos ya desplegados, con el propósito de mantener presencia disuasiva y evitar nuevas acciones violentas.

Las autoridades sostuvieron que, pese a la intensidad de los enfrentamientos, la situación fue controlada y se ha restablecido la tranquilidad en la región.

