Al menos 10 países emiten alertas ante violencia en México

Los Angeles times lo vio como lo más relevante tras caída de El Chapo. ı Foto: Especial

Al menos una decena de países emitieron alertas de emergencia a sus ciudadanos que se encuentran en México y los llamaron a refugiarse hasta nuevo aviso, luego de la reacción violenta de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que realizaron narcobloqueos, quema de negocios y enfrentamientos armados en diversos estados del país luego del abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

WSJ señaló la respuesta del grupo criminal tras la muerte de su líder. ı Foto: Especial

En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos advirtió que “las operaciones de seguridad en curso, los bloqueos de carreteras y la actividad criminal asociada representan un riesgo inmediato” en Jalisco, incluyendo Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala, así como en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, entidades donde el CJNG mantiene presencia territorial significativa o disputas activas con otras organizaciones criminales.

La BBC de Reino Unido destacó la muerte del capo en un operativo. ı Foto: Especial

El Dato: La cadena Fox News exaltó que Estados Unidos jugó un papel importante en apoyo de las autoridades mexicanas para ejecutar el operativo en Jalisco.

La representación diplomática ordenó a sus ciudadanos refugiarse en el lugar donde se encontraran, evitar las inmediaciones de operativos policiales y militares, mantenerse alejados de aglomeraciones y minimizar sus desplazamientos. También los exhortó a mantener informados a familiares y contactos sobre su ubicación, y a seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades mexicanas.

La cadena CBS resaltó que tras el deceso se desató la violencia. ı Foto: Especial

Canadá emitió una alerta similar y confirmó que existe una orden formal de confinamiento en Puerto Vallarta: “Se están produciendo violencia y bloqueos viales en el estado de Jalisco (así como) tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones”, además de importantes interrupciones en vuelos y transporte.

El italiano Corriere della Sera enfatizó la reacción violenta. ı Foto: Especial

La embajada señaló que grupos criminales han instalado retenes con vehículos incendiados en ciudades del suroeste del país, incluidas zonas de Guerrero, entre ellas Acapulco, y Michoacán, y que los servicios de taxi y transporte compartido en Puerto Vallarta quedaron suspendidos hasta nuevo aviso. Ante ello, pidió evitar viajes no esenciales a casi todo Guerrero, Michoacán y Sinaloa, así como zonas fronterizas de Jalisco y Nayarit, y recomendó consultar con su aerolínea antes de dirigirse a cualquier aeropuerto.

el medio alemán Die Zeit subrayó la importancia del golpe al narco. ı Foto: Especial

La situación de seguridad alcanzó a diversas naciones, incluidas varias de Europa, Asia y Sudamérica. El Gobierno británico actualizó su alerta de viaje para México, señalando “graves incidentes de seguridad” en Jalisco tras el operativo federal. La recomendación incluye evitar desplazamientos no esenciales y seguir instrucciones de autoridades locales.

El diario español El País resaltó que es el mayor logro contra el crimen. ı Foto: Especial

La embajada de Polonia lanzó un aviso urgente a todos sus ciudadanos que se encuentran en el estado de Jalisco y sus alrededores. La representación diplomática pidió a sus nacionales extremar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales de las autoridades mexicanas tras los recientes operativos militares.

The Guardian refirió que tras la muerte se desató la violencia. ı Foto: Especial

Rusia, por su parte, instó a sus nacionales a “posponer sus viajes a la región” y pidió a quienes ya se encuentran en Jalisco “evitar salir a menos que sea absolutamente necesario”, además de seguir de cerca la información oficial y acatar estrictamente las normas impuestas por las autoridades.

Le Figaro observó que se trató del último gran líder narco mexicano. ı Foto: Especial

Ucrania se sumó a las alertas recomendando a sus ciudadanos mantener la calma, seguir los mensajes oficiales de los gobiernos de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y, de manera notable, “evitar difundir información no verificada” en un contexto de alta tensión informativa.

El Washington Post dijo que el Ejército mató al capo más poderoso. ı Foto: Especial

La representación diplomática de Turquía emitió una alerta para sus ciudadanos ante hechos de violencia en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes y Zacatecas, solicitando extremar precauciones.

Por su parte, la India recomendó a sus connacionales resguardarse en entidades como Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, evitar aglomeraciones y mantenerse atentos a la información oficial.

Guatemala informó que su red consular en México se encuentra en alerta para brindar asistencia a sus ciudadanos, mientras que el Consulado de Argentina recomendó evaluar la necesidad de viajar a Jalisco y, en caso de no ser imprescindible, posponer desplazamientos hasta que la situación se estabilice.

REPERCUTE EN MEDIOS. La prensa internacional y agencias de noticias como AP, Reuters y EFE reportaron el domingo el abatimiento de Nemesio Oseguera, líder del CJNG, tras un operativo de las fuerzas federales, lo que desató una violenta respuesta del grupo criminal.

Medios como The New York Times y The Guardian calificaron el suceso como el golpe más significativo al narcotráfico tras la captura de El Mayo Zambada, en 2024. Asimismo, resaltaron que el gobierno estadounidense, que ofrecía 15 millones de dólares por él, considera este hecho un avance clave contra el tráfico de fentanilo.

Sobre los narcobloqueos, las agencias reportan incendios de vehículos y bloqueos, así como las alertas de viaje que emitieron para sus ciudadanos las embajadas de Estados Unidos y Canadá.

EU felicita por el golpe: “los buenos somos más”

› Por Tania Gómez

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, celebró el abatimiento del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación y llamó a México a mantener la calma ante la ola de violencia desatada tras el operativo.

A través de redes sociales, el exembajador estadounidense en nuestro país calificó la operación como un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico.

“Las fuerzas de seguridad mexicanas han matado a El Mencho, uno de los narcotraficantes más sanguinarios y despiadados. Este es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”, declaró el funcionario del gobierno de Trump

También extendió sus felicitaciones a los cuerpos de seguridad del país: “Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”, y resumió el operativo con una frase contundente: “Los buenos somos más que los malos”.

Sin embargo, Landau también reconoció la escalada de violencia que se registró inmediatamente después del abatimiento del capo. “Estoy viendo las escenas de violencia de México con mucha tristeza y preocupación. No sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder los nervios”, señaló el subsecretario, quien cerró su mensaje con un: “¡Ánimo México!”.