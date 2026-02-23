En operativo vs ‘El Mencho’, EU no participó, asegura Sheinbaum

Las fuerzas armadas de Estados Unidos no participaron en el operativo que llevó a la captura y posterior muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria federal enfatizó que esta operación fue realizada únicamente por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.

“Es muy importante decir lo que dijo el secretario: Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos”, recalcó.

Al recordar que existe un entendimiento en materia de seguridad entre ambas administraciones, enfatizó que la colaboración del gobierno de Trump únicamente fue respecto al intercambio de información.

“El Entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de Inteligencia, de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado ―Inteligencia―, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las Fuerzas Federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo.

En cuanto al reporte del armamento que fue asegurado en los lugares del operativo, el titular de la secretaría de defensa nacional, Ricardo trevilla Trejo, aseguró que la mayoría provenía de Estados Unidos.

“Ya se ha mencionado aquí, hablando de la estrategia general: se han asegurado, en lo que va de la administración, 23 mil armas. De esas 23 mil armas, el 80 por ciento son de origen norteamericano. Entonces, en este caso, más o menos, es la misma proporción”, dijo.

