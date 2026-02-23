‘Es un honor estar en su gobierno’: Ebrard reconoce liderazgo de Claudia Sheinbaum

‘Es un honor estar en su gobierno’: Ebrard reconoce liderazgo de Sheinbaum tras muerte de ‘El Mencho’.

“Es un honor estar en su gobierno”, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al reconocer el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras las acciones emprendidas en materia de seguridad.

Además, indicó que la operación que derivó en la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) demuestra que México está haciendo cumplir la ley, con lo que se abren perspectivas favorables para el país.

“Demuestra que en nuestro país se está haciendo cumplir la ley y le abren muchas perspectivas a México muy favorables para nuestra vida cotidiana, primero de seguridad y después económica y comercial”, indicó el secretario de Economía.

Asimismo, Marcelo Ebrard señaló que sus colegas reconocieron y felicitaron a la Presidenta de México por su determinación en pacificar al país, con acciones que generan respeto a nivel internacional.

“Mis colegas en Estados Unidos también me hicieron saber su reconocimiento y su felicitación a la presidenta”, dijo.

El funcionario también envió su solidaridad a los familiares y amigos de los elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida tras la violencia generada el domingo por la tarde.

“Aprovecho para manifestar mi solidaridad con las familias que pues sus familiares perdieron la vida en esta acción por defendernos a nosotros”, aseveró.

Por último, felicitó al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, al Gabinete de Seguridad de México y al Ejército Mexicano por la operación que derivó en la muerte del líder del CJNG, una de las organizaciones delincuenciales más poderosas del mundo.

