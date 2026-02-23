Frente Frío 37: ¿Qué estados registrarán bajas temperaturas este martes 24 de febrero?

Este lunes se registraron bajas temperaturas en algunas entidades del país debido al evento de Norte del Istmo y Golfo de Tehuantepec, el Litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán debido a la masa de aire ártico del frente frío número 37.

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN Conagua), además del evento norte también se registraron lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste de la República mexicana.

Debido a esto, durante la mañana y la noche el ambiente permaneció de frió a muy frío en los estados ubicados al norte, centro y oriente del país, y se espera que estas también se registren el martes 24 de febrero.

Clima 23 de febrero ı Foto: SMN Conagua

Estados que registrarán bajas temperaturas este martes 24 de febrero

El SMN apunta que durante la madrugada del martes se registrarán heladas y temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Asimismo, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del martes en las zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

En las zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada de este martes.

Medidas preventivas para temporada de frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Clima del miércoles 25 de febrero

El SMN apuntó que la masa de aire ártico asociada al frente frío número 37 tendrá una modificación, por lo que la temperatura aumentará gradualmente durante la tarde en los estados ubicados al norte, centro, oriente y sureste del país.

Pese a que se espera que la temperatura ascienda durante la tarde del miércoles, el ambiente permanecerá de frío a muy frío en la mañana y noche, principalmente en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo heladas matutinas en las zonas altas.

Se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas durante la madrugada del miércoles en las zonas serranas al sur de Chihuahua y al noreste de Durango.

En las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del miércoles

También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del miércoles en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias por frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

