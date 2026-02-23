Gabinete de Seguridad informa la quema de 7 vehículos en Coalcomán y Aguililla, Michoacán.

El Gabinete de Seguridad de México informó que al menos 7 vehículos fueron quemados en Coalcomán y Aguililla, Michoacán, como respuesta al operativo que derivó en la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Añadió que la quema de vehículos no afectó la movilidad en las vías de comunicación y ya fueron atendidos. Además, descartó que haya vehículos incendiados en Apatzingán

“Se informa que no hay registros de vehículos incendiados en Apatzingán. En Coalcomán y Aguililla se registró la quema de 4 y 3 vehículos, respectivamente; todos fueron sofocados, sin obstrucción a las vías de comunicación”, indicó el Gabinete de Seguridad de México en la red social X.

Respecto a reportes sobre supuestos bloqueos en Michoacán, se informa que no hay registros de vehículos incendiados en Apatzingán.



Agregó que se mantiene la presencia de efectivos en la zona, a fin de garantizar la seguridad de la población de Michoacán.

“El Gabinete de Seguridad mantiene presencia operativa en la zona, en coordinación con autoridades locales, para atender la situación y garantizar la seguridad de la población”, concluyó.

Mas temprano, se informó de bloqueos y quema de vehículos en el crucero de Catalinas, La Huina y el Molino.

La violencia se desató desde la tarde del domingo, después de un operativo realizado por la Fuerzas Armadas en Tapalpa, Jalisco. La acción derivó en un enfrentamiento con miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Posteriormente, se informó que el saldo fue de 8 personas abatidas y 3 militares heridos. Entre las personas que perdieron la vida se encontraba Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del CJNG.

A consecuencia del abatimiento de “El Mencho”, se desataron bloqueos y quema de vehículos en distintas partes del país desde el domingo, principalmente en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima y Tamaulipas.

Hasta el momento, el 90% de los bloqueos se han atendido con éxito y no representan un riesgo para la población.

