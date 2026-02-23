Mapa de bloqueos y quema de vehículos en tiempo real: dónde consultarlo

Luego del operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se reportaron hechos violentos en distintas entidades del país, incluyendo Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y Baja California.

En estas regiones se registraron incendios de vehículos, ataques a comercios y bloqueos en carreteras estratégicas. Ante este panorama, usuarios buscan información actualizada sobre cierres y riesgos en vialidades.

Por eso, en La Razón te explicamos cómo y dónde consultar el mapa en tiempo real que muestra todos estos eventos.

Uno de los bloqueos en Guanajuato, ayer ı Foto: Cortesía ReporterosEnLaZona

¿Dónde consultarlo?

El mapa de bloqueos en tiempo real puede revisarse a través de la versión web o la aplicación para dispositivos móviles de la plataforma Aliado. Al ingresar, los usuarios visualizan un mapa que se actualiza de manera permanente y muestra la ubicación exacta de cada incidente.

Los íconos desplegados, como fuego o vehículos dañados, indican la existencia de situaciones de riesgo y permiten identificar puntos específicos para planear rutas alternas antes de iniciar un traslado.

El mapa está diseñado para brindar acceso inmediato a información crítica sobre movilidad y seguridad a todos los mexicanos.

¿Qué dice el Gabinete de Seguridad actualmente?

El Gabinete de Seguridad informó que las carreteras y vialidades han regresado a la normalidad y aseguró que la ciudadanía no debe sentirse insegura. Señaló que México cuenta con instituciones sólidas y que el Estado responde con determinación.

Respecto a Michoacán, precisó que no hay registros de vehículos incendiados en Apatzingán. En Coalcomán y Aguililla se reportó la quema de unidades, ya sofocadas y sin obstrucción a vías de comunicación. En Jalisco, indicó que en Atemajac de Brizuela el camino fue reparado y liberado, y que los vehículos dañados han sido reubicados para permitir circulación parcial, con trabajos en curso para su retiro total.

