¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 24 y 25 de febrero

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Freepik/Especial
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 24 de febrero y miércoles 25 de febrero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

TE RECOMENDAMOS:
Morenistas defienden a Claudia Sheinbaum de comentarios de Elon Musk.
Piden colaboración en red social

Morenistas defienden a Claudia Sheinbaum de comentarios de Elon Musk

Ofertas en frutas y verduras

  • Cebolla blanca: $14.80 el kilo
  • Plátano: $18.80 el kilo
  • Manzana golden en bolsa: $36.80 el kilo
  • Todas las manzanas a granel: $39.80 el kilo
  • Naranja: $18.80 el kilo
  • Papaya maradol: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA
  • Mandarina: $42.80 el kilo
  • Limón con semilla: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA
  • Lechuga romana: $11.80 la pieza con 50 puntos Soriana YA
  • Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
  • Calabaza Italiana / Criolla: $26.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA
  • Chile poblano: $58.80 el kilo
  • Ensaladas: 20% de descuento
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Pescados y mariscos: 25% de descuento
  • Pollo entero fresco: $38.00 el kilo (máximo 10 kg por cliente)
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $114.00 el kilo
  • Milanesa de res pulpa blanca: $199.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $168.90 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $78.90 el paquete

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'
¡Aprovecha las mejores ofertas!

‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 24 y 25 de febrero