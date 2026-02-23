Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 24 y 25 de febrero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 24 de febrero y miércoles 25 de febrero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Cebolla blanca: $14.80 el kilo
- Plátano: $18.80 el kilo
- Manzana golden en bolsa: $36.80 el kilo
- Todas las manzanas a granel: $39.80 el kilo
- Naranja: $18.80 el kilo
- Papaya maradol: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA
- Mandarina: $42.80 el kilo
- Limón con semilla: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA
- Lechuga romana: $11.80 la pieza con 50 puntos Soriana YA
- Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
- Calabaza Italiana / Criolla: $26.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA
- Chile poblano: $58.80 el kilo
- Ensaladas: 20% de descuento
Ofertas en carnes y pescados
- Pescados y mariscos: 25% de descuento
- Pollo entero fresco: $38.00 el kilo (máximo 10 kg por cliente)
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo
- Chuleta de cerdo: $114.00 el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: $199.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $168.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $78.90 el paquete
