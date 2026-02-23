Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 24 y 25 de febrero

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 24 de febrero y miércoles 25 de febrero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Cebolla blanca: $14.80 el kilo

Plátano: $18.80 el kilo

Manzana golden en bolsa: $36.80 el kilo

Todas las manzanas a granel: $39.80 el kilo

Naranja: $18.80 el kilo

Papaya maradol: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA

Mandarina: $42.80 el kilo

Limón con semilla: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA

Lechuga romana: $11.80 la pieza con 50 puntos Soriana YA

Chayote sin espinas: $29.80 el kilo

Calabaza Italiana / Criolla: $26.80 el kilo con 50 puntos Soriana YA

Chile poblano: $58.80 el kilo

Ensaladas: 20% de descuento

Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

Pescados y mariscos: 25% de descuento

Pollo entero fresco: $38.00 el kilo (máximo 10 kg por cliente)

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo

Chuleta de cerdo: $114.00 el kilo

Milanesa de res pulpa blanca: $199.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $168.90 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo

Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $78.90 el paquete

LMCT