Oposición y oficialismo reconocen a FA

El abatimiento de El Mencho generó una oleada de posicionamientos en el Congreso de la Unión

EL ABATIMIENTO de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal en Jalisco, generó una oleada de posicionamientos en el Congreso de la Unión, donde tanto oficialismo como oposición coincidieron en reconocer la labor de las Fuerzas Armadas y, en distintos tonos, llamaron a la unidad.

Desde la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, destacó los resultados de la acción federal y el papel del Ejecutivo: “Como líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, con base en la información preliminar difundida, reconozco el resultado del operativo federal de esta mañana en Tapalpa, Jalisco.

El Tip: El líder nacional del PAN, Jorge Romero, expresó su “respaldo total” a las acciones del Gabinete de Seguridad y destacó la operación encabezada por el Ejército.

En el Senado, Morena dijo en un un pronunciamiento: “Reconocemos y respaldamos la exitosa estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de su Gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por el Ejército Mexicano, quienes ejecutaron un golpe histórico al crimen organizado fortaleciendo la pacificación del país”.

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, reiteró el respaldo institucional: “Reiteramos nuestro reconocimiento a las labores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano quienes el día de hoy ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, con resultados exitosos. Estaremos atentos a la información que confirmen al respecto las autoridades correspondientes”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, Ignacio Mier, destacó: “La Jucopo del Senado hace un reconocimiento a la coordinación y trabajo del gabinete de seguridad. Gracias a la labor de inteligencia y compromiso de las Fuerzas Armadas, se ha dado un paso firme hacia la desarticulación de las estructuras criminales y la construcción de la paz”, expresó.

Desde la oposición, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó: “Mi solidaridad con los mexicanos que sufren ataques, incendios y bloqueos. Manténganse en sus casas e informados por los canales oficiales. Estados tan importantes como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, Tamaulipas y Guanajuato (hasta ahora), no deben estar en riesgo por el crimen organizado ni vivir este dolor. Debemos unirnos como sociedad, más allá de diferencias ideológicas, México debe ser nuestra prioridad”.

Alejandro Moreno, presidente nacional tricolor, externó: “El PRI reconoce la destacada labor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea para enfrentar los nuevos desafíos que vive el país, así como su compromiso institucional con la seguridad y la estabilidad de México”.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, manifestó: “Quiero expresar mi reconocimiento y respaldo a las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden que asumen en estos momentos la tarea de garantizar la tranquilidad de las y los mexicanos”.