Ella sería la pareja sentimental de El Mencho que fue clave para tu captura y muerte

Esto se sabe de su historia

Nemesio Osegurea Cervantes, El Mencho, fue abatido por el Ejército Mexicano, sin embargo, los uniformados dieron con él gracias a su pareja sentimental.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que el 20 de febrero, con trabajos de inteligencia militar, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho, que la trasladó a una instalación en Tapalpa, Jalisco.

La pareja sentimental se reunió con El Mencho, y el 21 de febrero la mujer se retiró del inmueble y se tuvo información de que el líder criminal permanecía en esa casa con su gente de seguridad y los elementos de fuerzas especiales confirmaron que sí fuera El Mencho el hombre que estaba resguardado.

Las autoridades no revelaron quién era la pareja sentimental de El Mencho, pero en redes sociales surgieron especulaciones sobre de quién se trata.

¿Quién es Guadalupe Moreno Carrillo, supuesta pareja sentimental de El Mencho?

De acuerdo con la información que circula, la pareja sentimental de El Mencho sería Guadalupe Moreno Carrillo.

Según reveló el periodista Antonio Nieto, se trata de una mujer de la alta sociedad jalisciense que el capo conoció en 2022.

Sin embargo, desde el 14 de febrero su ubicación fue clave para dar con El Mencho, pues esto ayudó a reformar el trabajo de inteligencia para seguirla hasta Tapalpa, donde finalmente fue el operativo contra el líder criminal.

¿Quién es la pareja sentimental del “Mencho”?



Según informes de @Defensamx1, se trata de Guadalupe Moreno Carrillo.



Una mujer de la alta sociedad jalisciense que el capo conoció en 2022.



Fue clave desde el 14 de febrero para seguir al “Mencho” a Tapalpa. pic.twitter.com/gRfkxKSXFS — Antonio Nieto (@siete_letras) February 23, 2026

Según la imagen que reveló Antonio Nieto, a Guadalupe Moreno Carrillo se le tiene ubicada como la pareja sentimental actual de El Mencho, sin embargo, a un lado aparece el nombre de Rosalinda González Valencia, la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes.

El Mencho y su esposa Rosalinda Gonzalez Valencia

Rosalinda y El Mencho se casaron y tuvieron tres hijos: Rubén, Jessica y Laisha.

Sin embargo, parece que Rosalinda también era parte de la vida criminal, ya que estuvo encarcelada en carias ocasiones y fue acusada de lavado de dinero, incluso se le conocía como “La Jefa”.

Pero después de su último ingreso a prisión y salir en libertad en el 2025 se desconoce su paradero actual.

Se sabe que Rosalinda es originaria de Aguililla, Michoacán, del mismo pueblo en el que nació El Mencho.