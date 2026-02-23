Sheinbaum recibe a aliados de Morena en Palacio Nacional para conocer la reforma electoral

Presentación de la reforma electoral se prevé para este martes 24 de febrero.

A unas horas de presentar su reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este 23 de febrero en Palacio Nacional a los aliados de Morena en el Congreso de la Unión, a quienes expondrá los detalles del proyecto.

Asistentes confirmaron que en el encuentro podría emanar un acuerdo para que los partidos del bloque de la Cuarta Transformación avalen la reforma.

En representación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) llegó Jorge Emilio González Martínez, conocido en su momento como “El Niño Verde”, quien ocupó cargos de diputado, senador e incluso presidente del partido.

Afuera de Palacio Nacional, explicó que asistió en representación del coordinador del Partido Verde en Senado de la República, Manuel Velasco Coello, con quien, dijo, se reunirá por la noche para conversar sobre el proyecto.

“Yo vengo porque Manuel Velasco no pudo venir . No va a venir, está en Polanco, entonces me dijo que si podía venir en su lugar”, comentó a la prensa.

González Martínez afirmó que desconocen la versión final de la iniciativa y que únicamente había asistido “a recibir”. “De aquí me voy a ver a Manuel Velasco y ya le platicaré. Ya mañana los senadores o los diputados, según a la Cámara que lo mande, no sabemos todavía, ya darán una posición de partido”, agregó.

Adelantó que también estaría presente el coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas.

La reunión con integrantes del Partido Verde ocurre a pesar de que, en múltiples ocasiones, Sheinbaum llegó a comentar que la responsabilidad de abordar estos asuntos era de la Secretaría de Gobernación.

Al arribar a Palacio Nacional, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, se limitó a mencionar que el encuentro es para conocer el planteamiento del proyecto en espera de que sea presentado formalmente al Congreso.

“Vamos a ver y vamos a conversar sobre la agenda legislativa , probablemente la reforma electoral que va a proponer la Presidenta mañana”, declaró.

Al sitio también llegó el coordinador de Morena en la Cámara alta, Ignacio Mier Velazco, quien no ofreció ninguna declaración.

