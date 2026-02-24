Partido Verde avala reforma electoral de Sheinbaum; aliados pidieron 24 horas para revisar la iniciativa

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, adelantó que varios integrantes de su partido han mostrado su apoyo a la propuesta de reforma electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó la noche del lunes a los coordinadores parlamentarios de la alianza gobernante, aunque las fracciones aliadas solicitaron a la mandataria federal un día más para revisar el texto antes de hacerlo público.

“Nosotros coincidimos con ella, hay muchos compañeros de nuestra bancada que han manifestado apoyar la reforma electoral de la Presidenta y estamos buscando generar en estas mesas los acuerdos”, declaró.

El senador destacó que Sheinbaum está realizando “un esfuerzo muy importante” para lograr la unidad en torno a una iniciativa que calificó como “de avanzada”, y subrayó que el objetivo es que todos los aliados caminen juntos hacia su aprobación.

Velasco Coello se mostró optimista respecto al clima interno del Partido Verde. “Al interior hay muchos compañeros que han manifestado su apoyo”, reiteró, al tiempo que insistió en que las mesas de trabajo entre las fuerzas aliadas buscan consolidar los acuerdos necesarios para sacar adelante la reforma.

De acuerdo con la versión del chiapaneco, durante el encuentro al que se ausentó la noche del lunes en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó en privado a los coordinadores parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo y a Jorge Emilio González Martínez, que asistió en representación de Manuel Velasco, su propuesta de reforma electoral.

En el encuentro, los aliados pidieron 24 horas más para analizar con detalle el contenido de la iniciativa , lo que obligó a posponer su presentación pública, que originalmente estaba prevista para este martes 24 de febrero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr