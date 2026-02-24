Reforma electoral ‘aún se afina en Palacio Nacional’, asegura Ignacio Mier

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado de la República.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, justificó el retraso en la presentación de la reforma electora, aplazada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para este miércoles, al afirmar que el texto “aún se afina” en Palacio Nacional con una revisión “minuciosa”.

“Ya lo dijo la Presidenta de México, se están afinando algunos detalles y ella lo va a anunciar el día de mañana [miércoles]”, señaló ante cuestionamientos de los representantes de medios de comunicación, sin precisar qué aspectos específicos están siendo revisados.

Al ser cuestionado sobre si los plurinominales eran uno de los puntos en disputa, el legislador lo descartó y sostuvo que se trata de “una revisión de detalles” en general .

“La Presidenta es muy detallista y está en ese proceso”, agregó el legislador al ser cuestionado sobre los motivos del aplazamiento.

Mier Velazco descartó que existan problemas de fondo con la propuesta y atribuyó la demora únicamente a la necesidad de pulir aspectos específicos del texto.

“La construcción de una iniciativa de esta índole, de reforma al sistema político y al sistema electoral, requiere una revisión minuciosa”, afirmó el senador, quien se mostró hermético al ser presionado sobre la naturaleza de dichos ajustes.

En torno a una posible resistencia de los partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, para respaldar la reforma, el coordinador morenista evitó hacer cualquier llamado público a sus socios legislativos. “No, yo no hago llamados a nadie”, respondió, y no quiso precisar si cuentan con los votos suficientes para sacarla adelante.

“Ya lo verán, hay que esperar”, se limitó a decir.

Pese a ello, Ignacio Mier transmitió confianza en el proceso y pidió calma ante la expectativa generada . “Ustedes estén tranquilos”, dijo al ser cuestionado respecto a si existe certeza en la aprobación de la iniciativa.

