‘La derecha es el odio; nosotros representamos la fraternidad’: Sheinbaum

La Presidenta Sheinbaum este lunes en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su participación en una Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España, tuvo como eje enviar un mensaje de paz y reafirmar los principios de la política exterior mexicana, al tiempo que defendió el reconocimiento a los pueblos originarios como parte esencial de la identidad nacional.

“Lo que planteamos fue la convicción de que cualquier conflicto debe resolverse por la vía pacífica. Es un principio histórico de México y está en nuestra Constitución”, afirmó Claudia Sheinbaum, al detallar los objetivos de su gira.

Claudia Sheinbaum explicó que uno de los propósitos centrales de su participación fue posicionar a México en el escenario internacional a partir de su historia y diversidad. “El objetivo era reconocer a México, de dónde venimos y a quién representamos. ¿Quién es mexicano? Todo aquel que reconoce el legado de grandeza de nuestras civilizaciones”, sostuvo.

En ese sentido, rechazó visiones que dividen a la sociedad entre pueblos originarios y mestizos. “Quien quiera separar a los indígenas de los mestizos está pensando en la colonia. Somos parte de un solo país y hay que reconocer la grandeza de los pueblos”, subrayó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum coincidió con las críticas a los gobiernos de derecha y profundizó en su postura. “La derecha es odio, represión, clasismo y racismo. Por otro lado, está el amor, la solidaridad, la unión, la prosperidad compartida, las libertades y el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres”, afirmó.

Asimismo, insistió en las diferencias de fondo entre proyectos políticos. “La derecha es el odio, la discriminación, el clasismo. Hablan de libertad, pero es la libertad de unos cuantos frente al abandono de muchos”, dijo.

En contraste, defendió el modelo de su administración. “Nosotros representamos el amor, la solidaridad, la fraternidad. La libertad con bienestar, porque sin bienestar no hay verdadera libertad”, sostuvo Claudia Sheinbaum este lunes en su conferencia en Palacio Nacional.

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FGR