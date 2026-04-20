Sheinbaum: ‘No hay razón de ser’ para el precio del diésel

La Presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un llamado directo a las estaciones de servicio que venden diésel por encima de niveles razonables y advirtió que no existe justificación para esos precios, pese a los apoyos públicos vigentes.

“No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel”, afirmó, Claudia Sheinbaum, al subrayar que el gobierno mantiene un esquema de estímulos fiscales para contener su costo.

En ese contexto, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó que el precio promedio nacional del diésel se ubica en 28.50 pesos por litro y que, si bien ya hay avances, aún persisten resistencias en el mercado. “Ya tenemos un 65 por ciento de estaciones que venden en menos de 28.50, pero todavía hay un 34.50 por ciento que vende en más de 28.51 centavos”, detalló.

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum enfatizó que se trata de un tema prioritario por su impacto en toda la cadena productiva. “Se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel y sin embargo muchos gasolineros lo están vendiendo muy alto”, señaló. Añadió que esta situación afecta directamente al transporte de mercancías en el país, por lo que su administración ya alista una revisión más amplia.

Claudia Sheinbaum adelantó que el martes sostendrá reuniones con empresarios del sector y que se analizarán los precios con distintas dependencias.

“No tienen por qué estar poniendo el diésel en este nivel”, insistió Claudia Sheinbaum, y llamó a los consumidores a cargar combustible en estaciones que se mantengan dentro de márgenes justos. También indicó que se evalúan medidas adicionales para reducir aún más el precio promedio.

Iván Escalante también detalló que la Profeco ha intensificado las acciones de supervisión, con mesas de trabajo permanentes con empresarios gasolineros y operativos diarios.

Explicó que, como parte de estas medidas, se han realizado 44 visitas de verificación y se han colocado 14 lonas en estaciones que no justifican sus precios. “Se les solicita información de por qué están vendiendo tan caro y, en caso de que no coincida con el margen de ganancia, es cuando se coloca la lona”, indicó, al señalar que también se colocan sellos de advertencia para evidenciar públicamente a quienes incurren en sobreprecios.

En cuanto a la canasta básica, señaló que se mantiene el compromiso del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para que no supere los 910 pesos. Indicó que este acuerdo con productores, comercializadores y tiendas de autoservicio se ha sostenido por más de un año y continuará, además de que se pactó realizar un esfuerzo conjunto para disminuir el costo del jitomate y estabilizar el precio de la tortilla.

En su reporte, el funcionario también abordó el precio de la gasolina regular, que promedia 23.69 pesos por litro, y exhibió casos de estaciones con márgenes elevados. Además, presentó el monitoreo de remesas, donde Finabien ofrece el mayor rendimiento por envío de 400 dólares, y el seguimiento a la canasta básica, con diferencias de hasta 164 pesos entre establecimientos.

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FGR