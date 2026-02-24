Sheinbaum alista reforma electoral: la presenta este miércoles y la enviará al Congreso el próximo lunes

Presidenta enviaría hasta el 2 de marzo la reforma electoral al Congreso de la Unión.

Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará este miércoles su propuesta de reforma electoral, sería hasta el próximo lunes 2 de marzo cuando la envíe al Congreso de la Unión.

A la salida de una reunión en Palacio Nacional junto a los líderes parlamentarios del bloque de la Cuarta Transformación, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la mandataria expondrá su proyecto en su conferencia matutina de este 25 de febrero .

Sin embargo, en los próximos días continuará la discusión y análisis del proyecto, con la posibilidad de cambios y de que se siga redactando incluso durante el fin de semana.

“La Presidenta nos comentó que mañana [miércoles] presentaría la propuesta y todavía dejará cuatro días para que puedan revisarla bien los aliados. Ya la iniciativa formal podría ser el lunes de la próxima semana ”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr