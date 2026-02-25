Casi 70% califica bien operativo contra CJNG

La mayoría de los mexicanos califica favorablemente el operativo realizado por las Fuerzas Armadas y de seguridad que condujo a la captura y posterior abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los más buscados del país.

De acuerdo con una encuesta publicada por De las Heras Demotecnia, 69 por ciento de adultos consultados otorgó a la operación militar del pasado domingo calificaciones de 8, 9 y 10, en una escala del cero al 10.

El Dato: Según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, 63.8% de la población mayor de edad consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

El 14 por ciento de los participantes en el sondeo valoró el golpe contra el Cártel Jalisco con puntuaciones regulares: 6 y 7, y una minoría de ocho por ciento evaluó con calificaciones reprobatorias, de 0 a 5, el dispositivo en el que murieron 60 personas, entre miembros de la delincuencia organizada y elementos federales.

TE RECOMENDAMOS: 34 homicidios Tras caída del capo bajan homicidios

Entre los datos relevantes de este ejercicio destaca que casi la mitad de los encuestados, el 48 por ciento, dijo que tras la caída de El Mencho mejoró la opinión que tenía de la Presidenta Claudia Sheinbaum y siete por ciento dijo que se mantenía igual de bien. El 20 por ciento de consultados dijo que empeoró.

En términos generales, el 88 por ciento de las personas en la encuesta comentó que estaba al tanto de los hechos que se registraron el 22 de febrero en Jalisco, solo el 12 por ciento dijo que no tenía conocimiento del tema.

Los datos reflejados dejan ver el pulso ciudadano alrededor de la estrategia de seguridad de la administración Sheinbaum, que también ha sido reconocida por especialistas como un golpe de timón a la política de “abrazos no balazos” que permeó durante la administración de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

La caída de El Mencho también ha sido considerada como la mayor apuesta en materia de seguridad de la Presidenta Sheinbaum y la operación contra el crimen organizado más relevante en la última década.

Mejora de opinión ı Foto: Especial

ASÍ OPINA LA GENTE ı Foto: Especial