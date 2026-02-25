FA iban por El Mencho, no para ultimar a nadie

El operativo realizado por parte de las Fuerzas Armadas para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera, alias El Mencho, quien terminó abatido, nunca tuvo como objetivo ejecutar a ninguna persona, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al aclarar que se actuó conforme a la ley.

Ante los supuestos comentarios con los que críticos al gobierno aseguraron que la operación realizada este fin de semana contra el capo jalisciense representó un reconocimiento a la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, la mandataria federal negó tal relación y sostuvo que su plan en esta materia no ha sido modificado.

El Dato: la guerra contra las drogas en México incrementó la violencia con más de 70 mil muertes relacionadas con el crimen organizado en el sexenio de Calderón (2006-2012).

Sheinbaum aseguró que durante el operativo los militares involucrados respondieron al ataque que los criminales emprendieron en su contra y, en este contexto, fue que Nemesio Oseguera resultó herido, pero fue durante su traslado que murió.

“La Estrategia de Seguridad no ha cambiado” aseguró la mandataria al detallar que: “ocurrió una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada, que tiene una orden de aprehensión, son atacados los miembros del Ejército y responden, y en el traslado fallece. Pero nosotros nunca vamos a actuar fuera de la ley, eso es muy importante… Aquí el objetivo nunca fue ultimar a una persona… No, no. Lamentablemente, en el operativo, fueron atacadas las fuerzas federales”.

En contraste, consideró que las acciones emprendidas durante el gobierno calderonista se cometieron fuera de la ley y se hizo uso ilegal de las Fuerzas Armadas: “No había una ley que las protegiera y esa fue decisión del entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas ilegítimo; pero al final lo operó como presidente. Es ilegítimo porque llegó con un fraude. Entonces, él actuó fuera de la ley todo el tiempo”.

Respecto a la reacción que los criminales mantuvieron tras la ejecución de El Mencho, reportó que, este lunes, hubo otros siete bloqueos carreteros que fueron atendidos por las autoridades y aseguró que la situación mejorará con la presencia de las fuerzas federales en todo el país.

“Ya ayer, ya fue bastante menos y hoy esperamos que se normalice ya, toda la actividad. Y hay más presencia —particularmente en Jalisco, en algunas zonas de Michoacán— de la Guardia Nacional, del propio Ejército, de Marina también en las costas. Y trabajando todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país”, aseveró.

Consultada sobre el impacto de esta situación para la realización del mundial que tendrá entre sus sedes al estado de Jalisco, afirmó que se tienen todas las garantías para su realización y que no existe ningún riesgo para ninguna persona que visite al país: “Todas, todas las garantías, todas las garantías”, afirmó.

Asimismo, la Presidenta descartó tener en puerta la realización de un plan específico para el estado de Jalisco: “No. Es el programa que estamos siguiendo y el fortalecimiento de la atención a los jóvenes, que es lo que estamos presentando el día de hoy, que ya venía desde hace tiempo”.

Aclaró que la reunión que encabezó el lunes junto al Gabinete Federal y ampliado en Palacio Nacional estaba convocada con otros motivos, como parte de una junta bimestral en donde se exponen los avances y se plantean las metas de cada dependencia.

Decesos

Personas que murieron en operativo militar.

25 Guardia Nacional

30 integrantes del CJNG

15 efectivos de las corporaciones estatales y locales de Michoacán

1 custodio

1 mujer civil

1 elemento de la Fiscalía estatal

FICHA de recompensa de Nemesio Oseguera ofrecida por las autoridades de Estados Unidos en imagen de archivo ı Foto: Especial