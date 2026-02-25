IED alcanza cifra histórica en 2025; nuevas inversiones aumentan 132.9%

La Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó a México en 2025 fue de 40 mil 871 millones de dólares lo que significó un crecimiento de 10.8 por ciento respecto a 2024; además, la participación de nuevas inversiones tuvo un aumento de 132.9 por ciento, mientras que la reinversión de utilidades se contrajo 3.7 por ciento, indicó la Secretaría de Economía (SE).

“México recibió 40 mil 871 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), la cifra más alta observada en un ejercicio anual. Este resultado implica un crecimiento de 10.8 por ciento respecto a la cifra originalmente publicada al cierre de 2024, manteniendo así una tendencia creciente por quinto año consecutivo”, añadió.

Del total de IED, 27 mil 649 millones de dólares fueron de reinversión de utilidades lo que significó una contracción de 3.7 por ciento debido a que en 2024 se ubicó en 28 mil 710 millones de dólares; mientras que las nuevas inversiones crecieron 132.8 por ciento al pasar de 3 mil 168 millones de dólares a 7 mil 378 millones de dólares. Y finalmente, las cuentas entre compañías también impulsaron la IED al incrementarse 17 por ciento, año contra año, es decir, de 4 mil 994 millones de dólares a 5 mil 844 millones de dólares.

La SE destacó que el crecimiento de las nuevas inversiones fue el reflejo de la capacidad del país para atraer capitales “que promuevan la adopción de tecnologías de vanguardia y el crecimiento de la productividad en la industria nacional”.

Comportamiento histórico de la IED en México ı Foto: Especial

Estados Unidos fue el país de origen de donde provino más IED con 15 mil 877 millones de dólares o una participación de 38.8 por ciento del total en 2025; no obstante, registró una caída de 3.85 por ciento respecto a 2024 cuando la inversión se ubicó en 16 mil 513 millones de dólares.

Por su parte, España se colocó en el segundo lugar de dónde más llegó IED el año pasado con 10.8 por ciento del total, y pasó de una contracción de mil 134 millones de dólares a 4 mil 431 millones de dólares en la comparación anual de 2024 a 2025.

En tercer lugar, se ubicó Canadá con una participación de 8.1 por ciento del total, e incrementó sus montos, en 2024 fue de 3 mil 216 millones de dólares y para 2025 aumentó 3 mil 323 millones de dólares.

Principales países de origen de la IED ı Foto: Especial

Asimismo, la Ciudad de México se mantuvo como el principal destino de IED durante 2025, tras recibir 22 mil 381 millones de dólares y tener una participación de 54.8 por ciento del total; en segundo lugar, se ubicó Nuevo León al recibir 3 mil 628 millones de dólares y una participación de 8.9 por ciento del total; mientras que el Estado de México recibió 3 mil 279 millones de dólares fue el tercer puesto con mayor captación de inversión.

No obstante, destacó que, durante octubre y diciembre del año pasado, el flujo de IED tuvo una caída de 5 mil 026 millones de dólares debido a que las empresas hicieron pagos de dividendos y operaciones financieras con sus afiliadas en otros países, y que no reflejaron la cancelación de IED, “la variación fue compensada por nuevas notificaciones de IED materializadas en los primeros tres trimestres del año, que sumaron 4 mil 991 millones de dólares. En consecuencia, el ajuste neto al cierre de 2025 fue marginal (-35 millones de dólares) respecto a lo reportado al tercer trimestre”.

Principales entidades federativas por captación de IED en 2025 ı Foto: Especial

