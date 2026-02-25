Morena respaldará por unanimidad reforma electoral de Sheinbaum; Monreal confía en mayoría calificada

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que su bancada respaldará por unanimidad la iniciativa de reforma político-electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual será presentada formalmente el próximo lunes.

Entrevistado al término de la Sesión Solemne en Conmemoración del Día del Ejército Mexicano en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal afirmó que los 253 diputados de Morena acompañarán el llamado “decálogo por la democracia”, presentado por la mandataria federal durante su conferencia matutina.

Explicó que la propuesta contempla, entre otros puntos, la integración de las cámaras, la reducción del gasto electoral en 25 por ciento, la fiscalización por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y la Fiscalía General de la República, así como nuevas modalidades de participación ciudadana, incluido el voto de mexicanos en el extranjero y el uso de herramientas tecnológicas.

Sobre la elección de diputados plurinominales, el legislador calificó la fórmula como “innovadora” y sostuvo que recupera el sentido popular de los representantes.

Detalló que 100 legisladores serían asignados bajo el esquema de “mejores perdedores” en los 300 distritos, mientras que otros 100 serían electos mediante listas abiertas en circunscripciones plurinominales, donde cada elector podría votar por un hombre y una mujer de entre los 40 propuestos por cada partido.

Rechazó que el nuevo modelo implique sobrerrepresentación y sostuvo que la asignación continuará sujeta a los porcentajes de votación establecidos en la Constitución. “No habrá sobrerrepresentación en el futuro”, afirmó.

En cuanto a la reducción de 25 por ciento del gasto electoral, señaló que de los aproximadamente 75 mil millones de pesos que se erogan en procesos electorales, el ajuste representaría entre 16 y 17 mil millones de pesos, recursos que —dijo— la presidenta ha propuesto etiquetar para salud, educación e infraestructura carretera.

Monreal también manifestó su respaldo a la eliminación de la lista nacional de 32 senadores, al considerar que dicha figura “desnaturaliza” el pacto federal. Aunque reconoció que fue senador por lista nacional entre 2018 y 2024, sostuvo que siempre estuvo en desacuerdo con ese mecanismo.

Respecto a la postura de los partidos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde, expresó confianza en que prevalecerán la unidad y la madurez política, aunque evitó adelantar escenarios. Sobre la oposición, consideró que es positivo debatir las propuestas, incluso aquellas que plantean reforzar el combate al financiamiento ilícito en procesos electorales.

Finalmente, afirmó que si la reforma no alcanzara la mayoría calificada, no sería una derrota para la presidenta, sino una muestra de congruencia al cumplir su compromiso de presentar la iniciativa y respetar la división de poderes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL