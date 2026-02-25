Por post, evalúa acción legal en contra de Musk

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evalúa si emprenderá o no alguna acción legal en contra del empresario estadounidense y dueño de la red social X, Elon Musk, por asegurar que las declaraciones que da son en acatamiento a lo que dicta la delincuencia organizada.

A través de su plataforma, el magnate estadounidense escribió una publicación donde difundió fragmentos de una declaración pasada de la mandataria y aseguró que sólo declaraba lo que líderes de los cárteles le indicaban.

Consultada durante su conferencia de prensa si contemplaba emprender alguna acción legal, mencionó que el asunto está bajo estudio.

Desde el lunes, tales declaraciones fueron reprobadas por morenistas, como la dirigente nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde, quien respecto al magnate, dijo: “La riqueza no otorga autoridad moral. Puede comprar cohetes, puede comprar empresas como Tesla, puede comprar una red social como X, incluso manipularla. Lo que no compra es legitimidad frente a un pueblo”.

Respecto a las otras críticas expresadas por opositores a su gobierno, la Presidenta mencionó que se trata de pronunciamientos “hipócritas” y contradictorios entre sí: “Pero nunca van a estar de acuerdo con nosotros, hagamos lo que hagamos. Hay mucha hipocresía en ellos, muchísima hipocresía. Porque si ustedes leen, primero dicen una cosa, luego dicen otra. Que el gobierno autoritario, que ahora ya no es autoritario”.

En este contexto, Sheinbaum Pardo consideró que lo que resulta importante es la opinión de la ciudadanía: “Lo que nos importa a nosotros es las y los mexicanos, su opinión, su reconocimiento, su crítica. Escucharlos y estar atendiendo siempre, sobre todo, al más vulnerable, para eso nos eligieron y para eso estamos aquí”.