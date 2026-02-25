‘Quien quiera apoyar reforma, bien; quien quiera mantener privilegio, la gente los señalará’: CSP

Tras negar que hay posibilidad de cambios a la reforma electoral que presentará el lunes al Congreso de la Unión, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que quienes no la avalen serán señalados por la ciudadanía, pues ella da por cumplido el compromiso hecho al arranque de su gobierno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los diez ejes que engloban los cambios que propondrá son modificaciones “sencillas”, enfatizando que una de las propuestas principales responde a una exigencia de la población: que las candidaturas plurinominales no provengan de nombramientos directos de los partidos.

“Es un compromiso de la Presidenta con el pueblo. Quien la quiere apoyar, bien; quien quiera mantener el privilegio de la lista, pues también la gente los va a señalar… La gente va a decir: ‘este partido aprobó, este partido no aprobó. Lo que planteamos no es una ocurrencia, es algo que viene del sentimiento del pueblo”, declaró Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras la exposición del plan este miércoles en Palacio Nacional..

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el aplazamiento de la presentación ante el Congreso se fue hasta el lunes únicamente para revisar bien el proyecto, con lo que descartó enfáticamente posibilidad de hacer cambios a lo expuesto este miércoles, ya que dijo no ver justificación para entregar propuestas distintas a lo que se comprometió.

“No, ya no habrá (cambios)... Quieren muchos de ellos (partidos) mantener su lista (de plurinominales), pero nosotros nunca hemos estado de acuerdo y la gente no está de acuerdo. Nosotros estamos obligados a mandar una propuesta que tenga que ver con lo que hemos defendido siempre. Si enviáramos otra propuesta distinta, tendríamos que explicar por qué y no encuentro yo argumentos suficientes para explicar por qué… Es una cuestión de que siempre lo dijimos y ahora siempre lo mantenemos. No hay argumentos suficientes para nosotros, no es nada más para que mi amigo esté de acuerdo”, recalcó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sobre la inconformidad que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respecto a algunos términos de la reforma, y los cuestionamientos sobre si esto derivaría en un rompimiento de la alianza, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que es un asunto que le tocará atender a Morena.

En caso de que la reforma no consiguiera los votos para ser aprobada, negó que esto representaría un fracaso para su gobierno, ya que ella da por cubierta uno de los compromisos que hizo al arranque del sexenio.

“Al revés. La gente va a decir: ‘No, pues la presidenta cumplió. Hubo quien no votó. Pero la Presidenta cumplió. Nosotros cumplimos con la gente en mantener lo que pensamos. Yo, en los 100 puntos puse reforma electoral y expliqué en qué consistía. Entonces, ¿habrá quien no quiera aprobar? Bueno, es ese partido pues lo reconocerá la gente en la votación, pero no es derrota ni es, sino sencillamente es consecuencia política, consecuencia con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. La otra hubiera sido, no, pues mejor no presento nada, ¿verdad?”, comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo .

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR